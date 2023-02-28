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Украинский туроператор об излюбленном направлении эстонских туристов: требовательны и выбирают высокое качество

Виктория Соломончук
, Журналист
Украинский туроператор об излюбленном направлении эстонских туристов: требовательны и выбирают высокое качество
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Верблюд в бедуинской деревне Египта.
Верблюд в бедуинской деревне Египта. Фото: личный архив

На эстонский рынок отдыха пришел крупный туроператор из Украины, который за последние десять месяцев отправил в путешествие уже 25 тысяч эстоноземельцев.  Какое направление было самым популярным у местных жителей и как можно охарактеризовать эстонского путешественника - читайте в статье.  

Join UP! – международная туристическая компания из Украины, которая отправляет на отдых миллионы туристов в год. Несмотря на то, что бизнес имеет лидирующие позиции в Украине и демонстрирует отличные результаты в других странах, компания всегда искала новые возможности для расширения своего бизнеса.

Join Up Baltic начала свою активную деятельность в странах Балтии в апреле 2022 года.

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