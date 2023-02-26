Что звезды нам пророчат: гороскоп на 27 февраля - 5 марта 2023 года

Венера с Юпитером и Меркурий с Сатурном наполняют жизнь спокойствием, уверенностью и стабильностью, помогают эффективно использовать благоприятные обстоятельства, находить выход из сложных ситуаций, устанавливать применять на практике накопленные знания и приобретенные навыки.

Продолжается период растущей Луны, что благоприятствует накоплению ресурсов, конструктивным начинаниям и инициативам. Хорошее время для того, чтобы устанавливать и поддерживать теплые отношения с нужными людьми. Неделя подходит для серьезных разговоров с родными и близкими людьми, решения жилищных вопросов, переезда, эмиграции.

3 марта в 00:52 Меркурий входит в знак Рыбы, где имеет слабый статус. Лучше отложить на некоторое время важные расчеты и любые работы, требующие четкости и соблюдения строгих правил. Транзит Меркурия по этому знаку особым образом влияет на мышление людей. Не помешает в это время погрузиться в размышления о вечном и, возможно, прийти к правильным выводам. Люди становятся романтичнее, обретают вдохновение и желание создавать что-то полезное и красивое.

В субботу и воскресенье может произойти много событий, как в личной жизни, так и на внешнем плане, которые повлияют на дальнейшие течение жизни. В окружающей среде чувствуется напряжение и ожидание чего-то очень важного, которое станет видимым и понятным уже в скором времени.

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