Гороскоп на этот день просто идеален для организации чего бы то ни было — от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
Гороскоп на 27 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака
Все, что связано с общением и любыми мероприятиями, способно принести вам наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Овен
Телец
В течение дня у Тельца могут произойти интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на его дальнейшую жизнь. Впрочем, каким именно окажется это влияние - позитивным или не очень - будет зависеть уже от него самого. Поэтому звезды гороскопа советуют ему на всякий случай обрушивать на каждого собеседника весь запас своего природного обаяния. Благо чего-чего, а обаяния у Тельца будет в избытке.
Близнецы
Ситуация потребует от Близнецов взять инициативу в свои руки! Даже если обычно это им несвойственно, они ощутят в себе потребность принимать решения и нести ответственность за них. Самое интересное, что окружающие спокойно уступят Близнецам пальму первенства. И пусть не все решения и действия Близнецов окажутся верными, для них это будет отличный шанс показать всем, а заодно и себе самим, что они способны на многое.
Рак
Лев
Льву будут тяжело даваться любые дела, где от него требуется способность логически мыслить: расчеты, аналитика, наука, планирование, учеба - все это не для него. Зато Лев будет легко, как по волшебству, входить в контакт с другими людьми, заражая их своими идеями и эмоциями. Кроме того, он будет остро чувствовать фальшь, благодаря чему Льва можно использовать в качестве настоящего детектора лжи!
Дева
Звезды гороскопа советуют Деве выделить время на знакомство с методиками карьерного, профессионального или личностного роста. Книги на эту тему нетрудно найти где угодно — от газетного киоска до интернета. Даже если Дева обычно относится скептически к подобной литературе, ей стоит ее изучить или же смириться со своим нынешним положением. Взяв на вооружение хотя бы некоторые советы, Дева преуспеет.
Весы
Скорпион
Скорпион будет ощущать себя в роли кукловода, который манипулирует людьми. Пусть даже эти манипуляции будут мягкими, сути это не меняет: Скорпион способен направлять действия окружающих в нужное ему русло. Для этого он может задействовать связи, намеки, обещания, слухи. Впрочем, если все это не сработает, Скорпион все равно добьется своего, но уже более простыми путями: проявив настойчивость и умение убеждать.
Стрелец
Редкий день, когда в споре Стрельца с окружающими действительно может родиться истина. Но лучше все-таки не спорить, а обсуждать, причем все что угодно: идеи, планы, перспективы. Ничто не сможет дать Стрельцу такой заряд бодрости, свежих идей и желания действовать, как хороший мозговой штурм! Вместе с единомышленниками (близкими, друзьями, коллегами) Стрелец может смело браться за решение любой задачи - выработанная стратегия окажется очень успешной!
Козерог
От Козерога потребуется проявить терпение и понимание по отношению к человеку, которому необходима помощь Козерога, его поддержка или совет. Потратив на это свое время, Козерог не пожалеет, наоборот, ему по душе ощутить себя в роли наставника. Ведь и он когда-то знал и умел не все, так почему же теперь не помочь тому, кто нуждается в его руководстве и жизненном опыте?
Водолей
Водолею будет трудно удержаться от соблазна покомандовать кем-то из близких или даже свалить на них часть своих прямых обязанностей. Ничего не поделаешь - закон коллектива! Нельзя все время быть белым и пушистым, иногда приходится показать острые коготки! Впрочем, это может выйти само собой — ситуация сложится так, что Водолей встанет перед выбором: либо не справиться с полным объемом задач, либо бесцеремонно «припрячь» к ним еще кого-то.
Рыбы
Рыб порадует атмосфера вокруг. Ощущение теплоты и взаимовыручки способно породить у них чувство, что они и люди, которые их окружают - одна большая семья! Такой благодушный настрой неизбежно отразится на поведении Рыб: они будут более душевшыми и открытыми в общении, чем обычно. Противиться обаянию их искренности окружающим будет почти невозможно: Рыбы, если захотят, способны даже своих заядлых противников превратить в лучших друзей, сообщает 1001goroskop.ru.