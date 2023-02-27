Гороскоп на 27 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака

Все, что связано с общением и любыми мероприятиями, способно принести вам наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.

Овен

Внезапно проснувшаяся общительность Овна способна обернуться приятными дивидендами. Возможно, ему удастся блеснуть знаниями перед окружающими или же завязать многообещающее знакомство. Другими словами, Овну не стоит сдерживать свой поток красноречия. Конечно, желание всласть поболтать приветствуется далеко не всегда, но можно сделать приятное исключение из этого скучного правила.

Телец

В течение дня у Тельца могут произойти интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на его дальнейшую жизнь. Впрочем, каким именно окажется это влияние - позитивным или не очень - будет зависеть уже от него самого. Поэтому звезды гороскопа советуют ему на всякий случай обрушивать на каждого собеседника весь запас своего природного обаяния. Благо чего-чего, а обаяния у Тельца будет в избытке.

Близнецы

Ситуация потребует от Близнецов взять инициативу в свои руки! Даже если обычно это им несвойственно, они ощутят в себе потребность принимать решения и нести ответственность за них. Самое интересное, что окружающие спокойно уступят Близнецам пальму первенства. И пусть не все решения и действия Близнецов окажутся верными, для них это будет отличный шанс показать всем, а заодно и себе самим, что они способны на многое.

Рак