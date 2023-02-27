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Гороскоп на 27 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп на 27 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака
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Зима. Иллюстративное фото
Зима. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Гороскоп на этот день просто идеален для организации чего бы то ни было — от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.

Все, что связано с общением и любыми мероприятиями, способно принести вам наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.

Овен

Внезапно проснувшаяся общительность Овна способна обернуться приятными дивидендами. Возможно, ему удастся блеснуть знаниями перед окружающими или же завязать многообещающее знакомство. Другими словами, Овну не стоит сдерживать свой поток красноречия. Конечно, желание всласть поболтать приветствуется далеко не всегда, но можно сделать приятное исключение из этого скучного правила.

Телец

В течение дня у Тельца могут произойти интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на его дальнейшую жизнь. Впрочем, каким именно окажется это влияние - позитивным или не очень - будет зависеть уже от него самого. Поэтому звезды гороскопа советуют ему на всякий случай обрушивать на каждого собеседника весь запас своего природного обаяния. Благо чего-чего, а обаяния у Тельца будет в избытке.

Близнецы

Ситуация потребует от Близнецов взять инициативу в свои руки! Даже если обычно это им несвойственно, они ощутят в себе потребность принимать решения и нести ответственность за них. Самое интересное, что окружающие спокойно уступят Близнецам пальму первенства. И пусть не все решения и действия Близнецов окажутся верными, для них это будет отличный шанс показать всем, а заодно и себе самим, что они способны на многое.

Рак

Окружающие могут пытаться манипулировать Раком! Звезды гороскопа предупреждают его, что кто-то попробует воспользоваться своим положением, связями или личным обаянием для того, чтобы втянуть Рака в свои игры. Поддавшись этому влиянию, Рак со временем пожалеет - это способно ударить по его репутации. Так что ему необходимо твердо стоять на своем и держаться подальше от людей, которые его используют.

Лев

Льву будут тяжело даваться любые дела, где от него требуется способность логически мыслить: расчеты, аналитика, наука, планирование, учеба - все это не для него. Зато Лев будет легко, как по волшебству, входить в контакт с другими людьми, заражая их своими идеями и эмоциями. Кроме того, он будет остро чувствовать фальшь, благодаря чему Льва можно использовать в качестве настоящего детектора лжи!

Дева

Звезды гороскопа советуют Деве выделить время на знакомство с методиками карьерного, профессионального или личностного роста. Книги на эту тему нетрудно найти где угодно — от газетного киоска до интернета. Даже если Дева обычно относится скептически к подобной литературе, ей стоит ее изучить или же смириться со своим нынешним положением. Взяв на вооружение хотя бы некоторые советы, Дева преуспеет.

Весы

Весы способны оказаться центром притяжения любого коллектива: окружающие будут безотчетно тянуться к ним! Для того чтобы добиться нужного результата в делах, Весам достаточно использовать свою харизму - отказать им не сумеет никто. Впрочем, популярность может обернуться для Весов и своей обратной стороной: в течение дня возможна ситуация, когда их будут буквально разрывать на части!

Скорпион

Скорпион будет ощущать себя в роли кукловода, который манипулирует людьми. Пусть даже эти манипуляции будут мягкими, сути это не меняет: Скорпион способен направлять действия окружающих в нужное ему русло. Для этого он может задействовать связи, намеки, обещания, слухи. Впрочем, если все это не сработает, Скорпион все равно добьется своего, но уже более простыми путями: проявив настойчивость и умение убеждать.

Стрелец

Редкий день, когда в споре Стрельца с окружающими действительно может родиться истина. Но лучше все-таки не спорить, а обсуждать, причем все что угодно: идеи, планы, перспективы. Ничто не сможет дать Стрельцу такой заряд бодрости, свежих идей и желания действовать, как хороший мозговой штурм! Вместе с единомышленниками (близкими, друзьями, коллегами) Стрелец может смело браться за решение любой задачи - выработанная стратегия окажется очень успешной!

Козерог

От Козерога потребуется проявить терпение и понимание по отношению к человеку, которому необходима помощь Козерога, его поддержка или совет. Потратив на это свое время, Козерог не пожалеет, наоборот, ему по душе ощутить себя в роли наставника. Ведь и он когда-то знал и умел не все, так почему же теперь не помочь тому, кто нуждается в его руководстве и жизненном опыте?

Водолей

Водолею будет трудно удержаться от соблазна покомандовать кем-то из близких или даже свалить на них часть своих прямых обязанностей. Ничего не поделаешь - закон коллектива! Нельзя все время быть белым и пушистым, иногда приходится показать острые коготки! Впрочем, это может выйти само собой — ситуация сложится так, что Водолей встанет перед выбором: либо не справиться с полным объемом задач, либо бесцеремонно «припрячь» к ним еще кого-то.

Рыбы

Рыб порадует атмосфера вокруг. Ощущение теплоты и взаимовыручки способно породить у них чувство, что они и люди, которые их окружают - одна большая семья! Такой благодушный настрой неизбежно отразится на поведении Рыб: они будут более душевшыми и открытыми в общении, чем обычно. Противиться обаянию их искренности окружающим будет почти невозможно: Рыбы, если захотят, способны даже своих заядлых противников превратить в лучших друзей, сообщает 1001goroskop.ru.

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