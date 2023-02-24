ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ! ⟩ В цветах украинского флага: Алика Милова выбрала очень символичный наряд на президентский прием

Сегодня Алика впервые побывала на президентском приеме, от которого у нее только положительные впечатления. «Больше всего впечатлений у меня осталось от концерта, потому что, по моему мнению, он был просто незабываемым!» – говорит она.

После победы на конкурсе Eesti Laul, по признанию самой Алики, она стала еще более трудолюбивой. Это чувство у нее возникло еще после победы в конкурсе Eesti otsib superstaari, хотя до этого такой черты характера у нее не было.