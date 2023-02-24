24 февраля празднуется 105-я годовщина Независимости Эстонской Республики и репортер портала Limon.ee Светлана Карабут поговорила на приеме с певицей Аликой Миловой, которая поедет представлять нашу страну на конкурсе Евровидение-2023 в Ливерпуль.
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ! ⟩ В цветах украинского флага: Алика Милова выбрала очень символичный наряд на президентский прием
Сегодня Алика впервые побывала на президентском приеме, от которого у нее только положительные впечатления. «Больше всего впечатлений у меня осталось от концерта, потому что, по моему мнению, он был просто незабываемым!» – говорит она.
После победы на конкурсе Eesti Laul, по признанию самой Алики, она стала еще более трудолюбивой. Это чувство у нее возникло еще после победы в конкурсе Eesti otsib superstaari, хотя до этого такой черты характера у нее не было.
Наряд Алики для сегодняшнего мероприятия создала дизайнер Лилли Яхило, а на прием представительница Эстонии на Евровидении-2023 пришла с мамой Екатериной. Образ Алики совпадает с цветами украинского флага. «Это такой украинский флаг наоборот, для того, чтобы мыслями сегодня мы оставались с Уркаиной, поскольку ровно год назад все это началось», – поделилась она.