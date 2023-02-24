24 февраля празднуется 105-я годовщина Независимости Эстонской Республики и репортер портала Limon.ee поговорила на приеме с Мартином Репинским и Екатериной Васильевой.
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ! ⟩ «Даже маникюр с флагом»: Мартин Репинский и Екатерина Васильева на президентском приеме рассказали, почему гордятся Эстонией
«Даже маникюр с флагом»: Мартин Репинский и Екатерина Васильева на президентском приеме рассказали, почему гордятся Эстонией
Екатерина призналась, что очень рада за свою страну. «Я горжусь своей страной. Даже маникюр с флагом сделала», – улыбаясь сказала она.
Мартин Репинский на вопрос журналиста о выборах сказал, что они обязательно отдадут свои голоса, но пока не решили: по интернету или пойдут на избирательный участок. «Когда не участвуешь в выборах, но знаешь, как это происходит, как много работы у кандидатов именно в последние дни. Когда смотришь на это со стороны и представляешь, что они сейчас переживают, хочется всех поддержать и всем пожелать удачи на выборах», – говорит он.
Ключевые слова