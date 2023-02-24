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ФОТО ⟩ «Мои родные в Украине!» Жительница Эстонии сделала трогательный макияж на 24 февраля

Limon.ee
«Мои родные в Украине!» Жительница Эстонии сделала трогательный макияж на 24 февраля
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Фото: Из личного архива

24 февраля – праздничная дата для Эстонии, и в то же время ужасная для Украины, на территории которой год назад началась война.

Анна Булгакова живет в Таллинне и работает менеджером в отделе косметики в Каубамая, но ее мать из Харькова.

«Я родилась в Таллинне, но сейчас в Украине у меня проживает половина семьи, – рассказывает Анна, которая на 24 февраля решила сделать себе необычный макияж.

«С одной стороны, сегодня захотелось сделать что-то патриотическое, с другой – поддержать Украину», – рассказала порталу Limon.ee Анна Булгакова.

Впрочем, сегодня также на две части рвется душа жителей Эстонии – радость и боль смешиваются воедино.

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