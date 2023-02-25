Гороскоп на 25 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака

Скорпион

Звезды гороскопа советуют Скорпиону идти только прямыми путями. Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что если Скорпион хочет получить нужный результат, ему придется действовать открыто. Окружающие тоже оценят в Скорпионе честность и прямоту, однако в общении не стоит совсем уж перегибать палку: даже у откровенности есть свои границы.

Стрелец

В каких-то вопросах Стрельцу для достижения нужного результата придется говорить то, что от него ждут, а не то, что он думает на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах – тем более. Выложив все напрямую, Стрелец рискует навредить и делу, и себе. Если же он воздержится от комментариев, то вполне способен оказаться в выигрыше.

Козерог

В делах Козерог будет настроен решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь – однако далеко не во всех. Вот почему к делам, требующим времени и деликатного подхода, Козерогу лучше даже на пушечный выстрел не подходить. Или же заранее смириться с их полным и безоговорочным провалом.

Водолей

У Водолея день разгребания завалов! Даже если это не было предусмотрено его расписанием, ситуация, скорее всего, сложится так, что ему придется хотя бы в чем-то навести порядок. Возможно, этим «чем-то» окажется рабочий стол, а может быть, Водолею пришла пора разложить по полочкам свои дела и планы. Отлынивать не стоит, ведь во время этого процесса Водолей имеет все шансы обнаружить нечто забытое, но до сих пор актуальное и достаточно ценное. А вот в общении с окружающими следует быть очень осторожным в словах и выражениях – может полыхнуть…

Рыбы