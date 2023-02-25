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Гороскоп на 25 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп на 25 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака
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Весна идет. Иллюстративное фото
Весна идет. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В гороскопе на первый план выйдут такие черты, как решительность и резкость, так что вероятность перегнуть палку в общении велика как никогда.

В такой день лучше действовать по формуле «семь раз отмерь…». В противном случае, жесткость и упорство, которые предполагают звезды, могут обернуться для вас большим количеством конфликтов с окружающими.

Овен

 
В делах Овен способен на решительные, даже радикальные, меры, особенно в сфере финансов. Вместо того чтобы семь раз отмерить, он будет настроен семь раз отрубить. С одной стороны, есть опасность того, что Овен необдуманно пустит деньги на ветер. С другой же – его боевой настрой поможет ему решиться на те финансовые шаги, которые уже давно назрела необходимость совершить.

Телец

В Тельце может проснуться критик. Причем критичность Тельца будет в меньшей степени направлена на себя и в большей – на всех остальных. Тельцу может казаться, что его замечания заставят окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле все будет не так. Мудрые советы Тельца пропадут даром, а вот критика способна стать источником обид. Так что ему решать, стоит ли тратить на критику нервы и силы без всякой надежды на результат.

Близнецы

Существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на Близнецов свои дела или даже сделать крайними в каких-то вопросах! Они почувствуют их податливость и покладистость, пытаясь беззастенчиво этим пользоваться! Изменить такое положение дел Близнецы смогут, только если будут жестко стоять на своем, пресекая подобные попытки. Иначе весь день им суждено посвятить чужим делам, совершенно забросив собственные.

Рак

Весь день Рак может ощущать навязчивое давление со стороны. Возможно, его будет поджимать время, а может быть – подгонять обстоятельства или требовательные просьбы окружающих. В любом случае, от давления Раку вряд ли удастся избавиться, а значит, придется с ним примириться. Лучшее, что Рак может сделать, – это уединиться и постараться спокойно заняться своими делами, не отвлекаясь и не оглядываясь по сторонам.

Лев

У Льва будет редкий шанс совершить прорыв в каком-либо деле. Главное не упустить нужный момент, чтобы, когда он настанет, действовать решительно и четко. Благодаря своим активным, напористым действиям, Лев способен далеко вырваться вперед. Этот день ему стоит использовать для того, чтобы стремительным рывком достигнуть новых высот, опередив конкурентов.

Дева

У Девы будет обострено чувство справедливости. Она способна грудью броситься на защиту своих или чьих-нибудь еще интересов, если сочтет, что окружающие эти интересы притесняют. Что ж, иногда неплохо «покачать права», а заодно и поставить обидчика на место. Однако Дева способна увидеть нарушение прав даже там, где этого нет и в помине. Или там, где это нарушение можно разглядеть лишь под очень большим микроскопом.

Весы

Весы весь день рискуют провести в поисках истины, будучи твердо убеждены, что она где-то рядом. Их поиски правды могут касаться всего: взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни. Однако как бы Весам ни казалось, что справедливость вот-вот должна восторжествовать, это вряд ли окажется так. Весы могут с удивлением обнаружить, что истина в чистом виде – вещь почти бесполезная, и кроме них она никому не нужна.

Скорпион

Звезды гороскопа советуют Скорпиону идти только прямыми путями. Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что если Скорпион хочет получить нужный результат, ему придется действовать открыто. Окружающие тоже оценят в Скорпионе честность и прямоту, однако в общении не стоит совсем уж перегибать палку: даже у откровенности есть свои границы.

Стрелец

В каких-то вопросах Стрельцу для достижения нужного результата придется говорить то, что от него ждут, а не то, что он думает на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах – тем более. Выложив все напрямую, Стрелец рискует навредить и делу, и себе. Если же он воздержится от комментариев, то вполне способен оказаться в выигрыше.

Козерог

В делах Козерог будет настроен решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь – однако далеко не во всех. Вот почему к делам, требующим времени и деликатного подхода, Козерогу лучше даже на пушечный выстрел не подходить. Или же заранее смириться с их полным и безоговорочным провалом.

Водолей

У Водолея день разгребания завалов! Даже если это не было предусмотрено его расписанием, ситуация, скорее всего, сложится так, что ему придется хотя бы в чем-то навести порядок. Возможно, этим «чем-то» окажется рабочий стол, а может быть, Водолею пришла пора разложить по полочкам свои дела и планы. Отлынивать не стоит, ведь во время этого процесса Водолей имеет все шансы обнаружить нечто забытое, но до сих пор актуальное и достаточно ценное. А вот в общении с окружающими следует быть очень осторожным в словах и выражениях – может полыхнуть…

Рыбы

Рыбы будут находиться в диссонансе с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Им может казаться, что все вокруг напускают на себя слишком важный вид, окружающие же в свою очередь будут недовольны беспечностью Рыб. К настоящим трениям это вряд ли приведет, однако чтобы взаимопонимание не дало трещину, Рыбам стоит чаще делать серьезное и умное лицо. Даже если это кажется им таким забавным, сообщает 1001goroskop.ru.

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