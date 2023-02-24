Что звезды нам пророчат: гороскоп на 27 февраля - 5 марта 2023 года

Продолжается период растущей Луны, что благоприятствует накоплению ресурсов, конструктивным начинаниям и инициативам. Хорошее время для того, чтобы устанавливать и поддерживать теплые отношения с нужными людьми. Неделя подходит для серьезных разговоров с родными и близкими людьми, решения жилищных вопросов, переезда, эмиграции.

3 марта в 00:52 Меркурий входит в знак Рыбы, где имеет слабый статус. Лучше отложить на некоторое время важные расчеты и любые работы, требующие четкости и соблюдения строгих правил. Транзит Меркурия по этому знаку особым образом влияет на мышление людей. Не помешает в это время погрузиться в размышления о вечном и, возможно, прийти к правильным выводам. Люди становятся романтичнее, обретают вдохновение и желание создавать что-то полезное и красивое.

В субботу и воскресенье может произойти много событий, как в личной жизни, так и на внешнем плане, которые повлияют на дальнейшие течение жизни. В окружающей среде чувствуется напряжение и ожидание чего-то очень важного, которое станет видимым и понятным уже в скором времени.

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ОВЕН

Интересная неделя, на первый план выходит вопрос о том, кто главный, но ваш спор с кем-либо может выйти весьма темпераментным. Другие люди могут посчитать вас оригинальным и слегка чудаковатым, что не очень хорошо повлияет на рабочие взаимоотношения и деловое партнерство. Некоторая рассеянность и забывчивость не способствует быстрому развитию текущих процессов, поэтому если уж и злиться на кого-то, то только на себя. К выходным обстоятельства улучшатся, энергии прибавится, и жизнь войдет в привычное русло.

ТЕЛЕЦ

В течение недели вам везет на людей, возможны неожиданные приятные встречи и предложения. Используйте каждый шанс, ищите возможности и ресурсы для реализации намеченных планов. Некоторые желания исполняются сами собой, без особых усилий, и это может слишком расслабить. А этого не стоит допускать – именно сейчас для вас очень эффективный период, удача на вашей стороне и нужно этим пользоваться. При этом следует контролировать себя в денежных тратах, т.к. все вокруг провоцирует жить не по средствам.

БЛИЗНЕЦЫ

Может возникнуть некоторая тревожность, страх того, что куда-то не успеете, пропустите что-то важное. Все это вместе толкает вас на нелогичные поступки, одновременно делая излишне доверчивыми и болтливыми. Для того, чтобы привести мысли в порядок, разобраться со своими желаниями, попробуйте абстрагироваться от происходящего вокруг, отключите телефон и побудьте в уединении. Не стоит распыляться по всем направлениям, выберете одно, самое важное, и очень скоро результат превзойдет все ваши ожидания.

РАК

Неделя должна принести психологическое спокойствие и семейную идиллию, однако к выходным могут появиться подозрения и сомнения в том, что вы делаете и с кем находитесь в отношениях. Будни – благоприятны, вы многое успеете, и, возможно, из-за усталости могут подняться из подсознания детские страхи. В один момент может возникнуть грандиозный скандал, застолье закончится ссорой, а романтическое свидание – слезами. Поэтому в субботу-воскресенье позвольте себе переждать неприятности дома под теплым пледом, с чаем и книгой.

ЛЕВ

Транзиты планет оказывают на вас тонизирующее влияние, формируют подходящие условия для раскрытия вашей личности, творческой деятельности, романтики и установлению дружеских контактов. Обстоятельства сложатся нужным образом для того, чтобы сделать важные шаги в профессиональной сфере и продвинуться вверх по карьерной лестнице. От вас могут требовать немедленных ответов и быстрых решений, однако не торопитесь, полагайтесь на собственную интуицию – она поможет вам определить, что же сейчас главное.

ДЕВА

Вздорная критика начальства, занудство и нетерпимость окружающих порой отвлекают вас от важных дел. Постарайтесь стать чуточку отзывчивее, чувствительнее, т.к. именно ваши слова помогут успокоить окружающих. В течение недели люди склонны немного преувеличивать, что создает не очень комфортные условия для работы, но вам под силу навести порядок и организовать эффективную работу людей. Деловые партнеры и коллеги помогут вам лучше оценить себя, добавляя уверенности в собственных силах и повышая самооценку.

ВЕСЫ

Веселая и энергичная неделя, которая может стать поворотной или, по крайней мере, запомнится надолго. Если вас никто и никуда не торопит и не нагружает дополнительными обязанностями, посвятите время своему хобби, поиску естественности и соразмерности внутри и вокруг себя. Все необычное, неординарное будет особенно притягательно, а привычные обязанности, напротив, будут в тягость. Представители противоположного пола одарят вас вниманием и комплиментами. Возможно, кто-то встретит свою вторую половинку.

СКОРПИОН

На этой неделе все крутится вокруг вас, и вы задаете тон происходящему. Заражая окружающих своим энтузиазмом и заставляя видеть перспективы и выгоду, вы легко становитесь лидером, и, возможно, после этого последует официальное повышение в должности. Прекрасное время для любовных страстей и романтических знакомств, публичных выступлений, что значительно повысит вашу самооценку. Также обстоятельства подтолкнут вас немного поменять свою будничную жизнь. От всего, что лежит не на месте и мешает, избавляйтесь со спокойной совестью.

СТРЕЛЕЦ

Интуитивное восприятие мира будет обострено, а сны могут оказаться вещими. Вы сможете найти взаимопонимание с любым собеседником и по любым вопросам, делая неделю не только удобной для улаживания старых конфликтов, но и повышая шансы успешно избежать новых. Вам легче будет подбирать простые слова для объяснения самых сложных вещей. Особенно в разговорах с противоположным полом. К сожалению, позитив и хорошее настроение может доходить даже до опасного легкомыслия.

КОЗЕРОГ

Планетарные энергии заставляют сосредоточиться на достижении материального благополучия, делая вас терпеливыми и настойчивыми трудоголиками. Неожиданно может возникнуть необходимость выступить на конференции, произнести важную речь на совещании, но это откроет для вас новые возможности. К пятнице плавно переходите от рабочих вопросов к личным, а близкие и родные люди помогут увидеть красоту окружающего мира. Также помните о том, что сейчас лучше копить, чем вкладывать, и запасать, чем расходовать.

ВОДОЛЕЙ

Вы оказываетесь во власти правил и привычек, что позволяет создать необходимую базу. Близкие и родные люди заметят изменения. Вы вдруг обретете способность получать удовольствие от самых простых вещей. Уже со следующей недели изменения ворвутся в вашу жизнь мощным потоком, что потребует быстрого реагирования. Мысли, которые у вас появятся, пока держите в секрете от окружающих – еще не время делать их достоянием общественности. Немного отдохните, т.к. в ближайшие месяцы времени на это будет очень не хватать.

РЫБЫ

Вы испытаете невероятно сильные чувства, а может быть, неожиданно влюбитесь или кардинально измените отношение к партнеру. Гнев и вдохновение, страсть и ревность, внезапные слезы и приступы нервного смеха – это то, что будут вызывать в вас представители противоположного пола, супруг или супруга. Следите за равновесием, уделите внимание собственному здоровью. Сейчас во всем важен порядок: в голове, на работе, в хозяйстве и, самое главное, в личных взаимоотношениях. Поскольку велика вероятность, что невинная шутка может обернуться скандалом.