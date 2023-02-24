Гороскоп на 24 февраля для всех знаков Зодиака

Близнецы

Существует опасность для здоровья. Вы поступите благоразумно, если откажетесь от рискованных занятий, проведете профилактические процедуры и будете соблюдать диету. День будет непростым, но интересным; преодолевая трудности, опирайтесь на логику и здравый смысл – это сделает путь к поставленной цели более легким.

Очень важна поддержка друзей и любимого человека; именно к ним следует обращаться за советом или помощью. Родственники настроены менее дружелюбно и склонны предъявлять к вам высокие требования. Постарайтесь не доводить дело до конфликтов: обмен упреками и претензиями не приведет ни к чему хорошему.

Рак

От поездок лучше воздержаться: они могут не лучшим образом сказаться на вашем здоровье и вряд ли принесут ожидаемые плоды. Члены семьи нуждаются в вашем внимании и помощи; постарайтесь больше времени провести дома, чтобы они не чувствовали себя забытыми. Вероятность романтических знакомств весьма высока, но развитие отношений преподнесет вам неприятные сюрпризы.

С профессиональной точки зрения день вполне благоприятен. Можно как завершать старые дела, так и браться за новые – в обоих случаях вам будет сопутствовать удача. Коллеги помогут справиться с мелкими проблемами, а руководство охотно укажет путь к преодолению серьезных трудностей.

Лев