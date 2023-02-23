Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кому сказочно повезет до конца февраля 2023

У представителей знака зодиака Рак намечаются неплохие продуктивные дни. Люди погрузятся в работу, где есть шанс добиться максимальных успехов. Благодаря такой активности, есть шанс выполнить все поставленные цели.

А вот в личной жизни у Раков грядет бурление страстей, все может успокоиться только к последним денькам февраля. Также звезды не советуют Ракам принимать решения под влиянием чувств.

Неплохая неделя будет у Дев. Приятные события ожидают и дома, и в бизнесе, и на работе. И если будут форс-мажоры, то Девам помогут близкие и друзья.

Звезды рекомендуют Девам оказывать услуги, одалживать деньги до конца февраля 2023 года. Это будет полезнее и выгоднее самим Девам, чем тем, кто просит об этом.

Позитивный период сейчас и у Стрельцов. Хотя в делах, по мнению Тамары Глобы, могут быть проблемы, но они, скорее всего, пустяковые.

Правда, Стрельцы, в любом случае, могут пережить эмоциональную встряску.

Множество новых впечатлений февраль сулит Козерогам. Хотя к позитиву от любовных отношений прибавится и горечь разлуки. Несколько дней у Козерогов в конце февраля 2023 года окажутся нервными, но будет глубокая уверенность, что это пройдет.