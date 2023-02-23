ЭТО ПРОРЫВ! ⟩ Глоба назвала четыре знака Зодиака, которых ждет повышение на работе

«На службе откроются перспективные проекты, которые сулят успех в коллективе профессионалов. Это будет прорыв», – сказала Тамара Глоба.

При этом им надо следить за здоровьем. Глоба подчеркнула, что если организм подает сигналы – нельзя их игнорировать.