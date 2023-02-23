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ЭТО ПРОРЫВ! ⟩ Глоба назвала четыре знака Зодиака, которых ждет повышение на работе

Limon.ee
Глоба назвала четыре знака Зодиака, которых ждет повышение на работе
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Фото: Shutterstock

Астролог Тамара Глоба заявила, что в самое ближайшее время на работе ждут успехи представителей четырех знаков зодиака. Это Раки, Львы, Скорпионы и Стрельцы, пишет Teleprogramma.

«На службе откроются перспективные проекты, которые сулят успех в коллективе профессионалов. Это будет прорыв», – сказала Тамара Глоба.

При этом им надо следить за здоровьем. Глоба подчеркнула, что если организм подает сигналы – нельзя их игнорировать.

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