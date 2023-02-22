Рок-н-ролльная весна: Павел Глоба предрек трем знакам Зодиака мистическую удачу в марте

Овен

Представители огненного знака в марте могут рассчитывать на карьерный взлет. Овнам светит долгожданное повышение по службе. Также наладятся отношения в семье, в отношениях наступит полная гармония.

Рак

Представителям водного знака в марте можно расслабиться и плыть по течению. Звезды все сделают для того, чтобы их жизнь сложилась наилучшим образом. Полный порядок Ракам обеспечен в материальных делах и личной жизни.

Стрелец