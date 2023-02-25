Люди этих пяти знаков Зодиака притягивают удачу: проверьте себя

Близнецы

Близнецы - креативщики головного мозга, пишет super.ru. Любимое занятие: придумать трудности и виртуозно из них выкрутиться. Просто им скучно сидеть на одном месте, они хотят драйва, адреналина и приключений на пятую точку. Знаете, какая суперспособность им помогает? Они всегда настроены позитивно. Близнецы превращают свою жизнь в голливудский блокбастер и не сомневаются, что в итоге их ждет «Оскар» и армия фанатов. Именно эта уверенность творит чудеса. Аплодируем стоя!

Скорпион

«Скорпиону все дается легко. Как так?» - думают многие. Раскроем секрет: харизма - главное оружие этого знака зодиака. Многие пашут без сил, а Скорпиону достаточно прийти в этот мир, взмахнуть ресницами, и Вселенная сразу влюбится в эту душку. Как тут можно устоять, смотрите, как Скорпион подмигивает!

Стрелец

Кто считает вас везунчиком? Эти глупцы просто не догадываются о вашей целеустремленности. Вы как внедорожник прете напролом к своей мечте, несмотря на грязь и пьяных пассажиров в салоне. Стрельцы уверены: если удача не улыбнется, они возьмут эту упрямицу в заложники.

Водолей

Водолею помогает его стрессоустойчивость. Там, где психанет один Козерог и убежит несколько Овнов, Водолей только усмехнется и поскачет к своей цели. Самое удивительное, что Водолей заряжает своей целеустремленностью и близких. Рядом с ним хочется не сидеть на месте и двигаться к светлому будущему. Если вам не везет - подружитесь с Водолеем. Он точно поделится с вами волшебной таблеткой успеха. Для друзей ничего не жалко!

Рыбы