Уже завтра, 22 февраля, в 19:00 в прямом эфире «Лимонад-шоу» у зрителей и читателей портала Limon.ee появится уникальная возможность узнать свое будущее, да и не как-то эфемерно, а сразу в прямом эфире и по личному запросу. Самый настоящий специалист-таролог раскинет свои карты и сразу же ответит на все волнующие вас вопросы онлайн! Надо только позвонить.
БЕСПЛАТНО КАЖДОМУ ⟩ В среду вечером: таролог в прямом эфире предскажет будущее читателям Limon.ee
Для того, чтобы задать вопрос необходимо имя человека, кому гадаем, если вопрос связан с другим человеком, то тогда и его имя. Можно задать любой вопрос, мы его (если будет надо) откорректируем, чтобы карты максимально точно его поняли.
Слушатели и зрители подкаста могут смело звонить и писать в прямой эфир «Лимонад-шоу» со своим запросом, а таролог расскажет ваше будущее.
22 февраля с 19:00 до 21:00
Номер телефона в студии: 630 70 73
Hu Olga профессионально занимается онлайн-гаданием, а также организовывает таро-вечеринки. В сфере тарологии Ольга уже 20 лет.
«Я верю, что человек сам вершит свою судьбу. Моя задача – лишь показать, с какими опасностями он может столкнуться, если будет следовать тем же путем. Карты показывают правильный и безопасный жизненный путь, которые следует выбрать человеку, а также предостерегают его от совершения непоправимых ошибок в бизнесе, воспитании детей и любви. На мероприятии я буду отвечать на Ваши вопросы, используя помощь Таро», – говорит Ольга.