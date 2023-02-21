БЕСПЛАТНО КАЖДОМУ ⟩ Таролог в прямом эфире предсказывает будущее читателям Limon.ee

Для того, чтобы задать вопрос необходимо имя человека, кому гадаем, если вопрос связан с другим человеком, то тогда и его имя. Можно задать любой вопрос, мы его (если будет надо) откорректируем, чтобы карты максимально точно его поняли.

Слушатели и зрители подкаста могут смело звонить и писать в прямой эфир «Лимонад-шоу» со своим запросом, а таролог расскажет ваше будущее. 22 февраля с 19:00 до 21:00 Номер телефона в студии: 630 70 73

Hu Olga профессионально занимается онлайн-гаданием, а также организовывает таро-вечеринки. В сфере тарологии Ольга уже 20 лет.