«Поток денег и никакой больше нужды!»: Павел Глоба пообещал пяти знакам Зодиака финансовое везение в начале весны 2023

Астролог и публицист Павел Глоба пообещал щедрую весну пяти знака Зодиака. Всем им в марте обещается феноменальное финансовое везение, поток денег и больше никаких долгов и нужды, если, конечно, они правильно распорядятся данным свыше шансом.

Рак

Раки в марте 2023 года будут пользоваться успехом и популярностью. Глоба обещает Ракам карьерный рост, вдохновение и удачу в финансовых вопросах. Новые идеи и проекты принесут щедрый результат.

Дева

Девы в марте 2023 года поймут, что для них больше нет закрытых дверей. Все проблемы, обещает Глоба, будут решаться максимально быстро и благоприятно. С середины марта потоком в жизнь Дев хлынут деньги. Постарайтесь не транжирить их попусту.

Весы

Весам в марте придется сделать важный выбор, который и сформирует крепкую финансовую основу на несколько месяцев вперед. Глоба считает, что сейчас настало время для кардинальных изменений, можно менять работу, профессию, город или даже страну.

Скорпион

Скорпионы в марте 2023 года будут успешны в лотерее. Можно сорвать большой куш, правда, есть условие: Глоба уверен, что в жизнь Скорпионов придут деньги только в том случае, если они сами постараются раздать существующие долги еще до наступления весны.

Водолей