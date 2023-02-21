Гороскоп на 21 февраля для всех знаков Зодиака

Близнецы

Вы склонны менять свои планы несколько раз на дню, что приводит в недоумение окружающих и порой вызывает у них нешуточное раздражение. Возможны споры с друзьями, серьезные разногласия с людьми, с которыми вы совсем недавно легко ладили. Вам пойдет на пользу спокойный, уединенный отдых в приятной обстановке. Захватывающий фильм, интересная книга, услаждающая слух музыка помогут восстановить душевное равновесие и настроиться на более дружелюбный лад.

Ссора с любимым человеком не будет значительной, пустяковые разногласия не приведут к конфликту, если вы удержитесь от язвительных замечаний и насмешливой критики.

Рак

День будет сложным для тех, кто многое запланировал и рассчитывал получить помощь старых друзей. Обстоятельства складываются не лучшим образом, поэтому планы приходится менять, а рассчитывать только на себя. Сложная финансовая ситуация заставит представителей знака отказаться от некоторых покупок и сократить расходы, связанные с развлечениями.

Поездки окажутся сложными и утомительными, а необходимость заниматься малоинтересными делами сделает невозможным романтическое свидание. Старайтесь сохранять спокойствие, не позволяйте мелким разногласиям перерасти в серьезный конфликт.

Лев