Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 февраля

Скорпион

Хороший день, который принесет немало интересных открытий. У вас появится возможность объективно оценить свои профессиональные перспективы и принять верное решение о том, следует ли продолжать работу в избранной сфере. Дело в том, что именно сегодня многие Скорпионы получат интересные предложения, требующие немалых перемен в жизни. Ставя перед собой высокие цели, помните о том, что их нельзя добиться без некоторых жертв.

Посещение вечеринок и праздников будет не только очень приятным, но и полезным: вас ждут встречи с интересными людьми, многообещающие знакомства. Романтические отношения будут развиваться не слишком быстро, но принесут вам много радости.

Стрелец

День противоречив. Стрельцам не в чем себя упрекнуть: представители данного знака придерживаются верной линии поведения, однако по воле обстоятельств непреодолимой силы попадают в весьма неловкое положение. Будьте терпеливы и старайтесь с юмором относиться к тем непростым испытаниям, которые выпали на вашу долю.

Близкие будут на вашей стороне, можно не опасаться конфликтов и ссор, внезапного ухудшения отношений. И с любимым человеком, и с родственниками можно поделиться своими опасениями и тревогами – вы получите не только моральную поддержку, но и весьма ценные советы или ощутимую помощь. Не упускайте и возможности порадовать себя посещением большого праздника или веселой вечеринки.

Козерог