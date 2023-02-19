Что происходит с организмом, когда вы едите по два яйца день

У яиц очень богатая палитра питательных веществ. Средняя порция из двух яиц содержит:

50% суточной потребности в фолиевой кислоте;

25% – в рибофлавине (витамине B2);

40% – в селене.

Яйца также содержат витамины A, E, B5, B12, железо, йод и фосфор.

Достаточное потребление белка в рационе – важнейший элемент на пути к стройности. Яичный белок считается идеальным (полноценным) животным белком. А животные белки имеют более высокую усвояемость и лучший профиль незаменимых аминокислот, чем растительные.

Преимущество еще и в том, что яйца широко доступны, их производство оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с другими источниками животного белка.

Яйца также богаты жирами, которые помогают усвоению жирорастворимых витаминов A, D, E и K, необходимых для здоровья.

Однако многие до сих пор опасаются, что частое потребление яиц может отрицательно влиять на липиды крови из-за высокого уровня холестерина, который теоретически может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако современные исследования показали, что пищевой холестерин мало влияет на липиды крови.

Если есть проблемы со здоровьем, хронические заболевания, требующие коррекции питания, то лучше консультироваться с врачом. Врач-диетолог поможет выстроить сбалансированный рацион, учитывая необходимые ограничения.

Можно ли есть яйца каждый день?

Скорее да, чем нет. Большинству здоровых людей 2 яйца в день не навредят. Важно то, что ежедневное потребление яиц и их влияние на фигуру и здоровье зависит от основного рациона и от того, насколько ваше питание разнообразно.