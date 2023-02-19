51-летний певец поделился редкой фотографией своего 14-летнего сына Валентино, который выглядит уже совсем взрослым. «Больше не малыш», – подписал гордый отец фотографию, на которой парень с жидкими усиками и взлохмаченными волосами улыбается, сидя в кресле парикмахера, пишет Супер.
Рики Мартин показал редкую фотографию подросшего сына
Напомним, Валентино – один из двух близнецов, которых Мартину родила в 2008-м суррогатная мать. В прошлом году певец показал, как выглядит Маттео – брат Валентино.
Правда, в последнее время лауреат «Грэмми» редко радует нас фотографиями своей семьи: Рики держит своих детей подальше от публичного внимания, особенно в свете семейной драмы, которая попала в заголовки газет летом. Тогда племянник Мартина обвинил звезду в инцесте.
Деннис Ядиэль Санчес, сын сводной сестры певца Ванессы Мартин, утверждал, что в течение семи месяцев состоял в сексуальных отношениях со своим дядей. Рики категорически отверг обвинения, назвав их ложными и отвратительными.
К счастью, справедливость быстро восторжествовала: спустя всего неделю Санчес отозвал иск и дело было закрыто. Но Мартин это так не оставил и подал на своего племянника в суд: певец требует с родственника 20 миллионов долларов за причиненный репутационный и финансовый ущерб.