Рики Мартин показал редкую фотографию подросшего сына

Напомним, Валентино – один из двух близнецов, которых Мартину родила в 2008-м суррогатная мать. В прошлом году певец показал, как выглядит Маттео – брат Валентино.

Правда, в последнее время лауреат «Грэмми» редко радует нас фотографиями своей семьи: Рики держит своих детей подальше от публичного внимания, особенно в свете семейной драмы, которая попала в заголовки газет летом. Тогда племянник Мартина обвинил звезду в инцесте.

Деннис Ядиэль Санчес, сын сводной сестры певца Ванессы Мартин, утверждал, что в течение семи месяцев состоял в сексуальных отношениях со своим дядей. Рики категорически отверг обвинения, назвав их ложными и отвратительными.