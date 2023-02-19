Вс, 19.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Рики Мартин показал редкую фотографию подросшего сына

Limon.ee
Рики Мартин показал редкую фотографию подросшего сына
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Рики Мартин.
Рики Мартин. Фото: BRIDGET BENNETT

51-летний певец поделился редкой фотографией своего 14-летнего сына Валентино, который выглядит уже совсем взрослым. «Больше не малыш», – подписал гордый отец фотографию, на которой парень с жидкими усиками и взлохмаченными волосами улыбается, сидя в кресле парикмахера, пишет Супер.

Напомним, Валентино – один из двух близнецов, которых Мартину родила в 2008-м суррогатная мать. В прошлом году певец показал, как выглядит Маттео – брат Валентино.

Правда, в последнее время лауреат «Грэмми» редко радует нас фотографиями своей семьи: Рики держит своих детей подальше от публичного внимания, особенно в свете семейной драмы, которая попала в заголовки газет летом. Тогда племянник Мартина обвинил звезду в инцесте.

Деннис Ядиэль Санчес, сын сводной сестры певца Ванессы Мартин, утверждал, что в течение семи месяцев состоял в сексуальных отношениях со своим дядей. Рики категорически отверг обвинения, назвав их ложными и отвратительными.

К счастью, справедливость быстро восторжествовала: спустя всего неделю Санчес отозвал иск и дело было закрыто. Но Мартин это так не оставил и подал на своего племянника в суд: певец требует с родственника 20 миллионов долларов за причиненный репутационный и финансовый ущерб.

Ключевые слова
Наверх