Вот и наступили последние зимние деньки. Встречаем их с хорошим настроением, вкусными блинами и новым гороскопом на неделю с 20-26 февраля от астролога Анны Артемьевой, пишет Супер.
У Льва разборки на работе, Деву атакуют мошенники: что ждет каждый знак Зодиака на этой неделе
Овен
Впереди непростая неделя: готовьтесь к внеплановой работе и конфликтам с окружающими. Попробуйте наскрести немного эмпатии, тогда договориться с коллегами будет легче. В конце недели близкие подкинут вам забот. Не хватайтесь за все проблемы, со временем многие из них решатся сами собой.
Телец
Удача будет на вашей стороне: руководство не заметит мелкие недочеты на работе, а близкие порадуют хорошими новостями. Финансовые проблемы, которые недавно вас беспокоили, помогут решить знакомые. Встречайте Масленицу и ни о чем не думайте.
Близнецы
Вам хочется весны, тепла и любви. Отложите романтику до выходных, а в будни сосредоточьтесь на делах, которые давно откладывали. Уделите особое внимание финансам и оформлению документов. На работе займитесь новым направлением, сейчас наиболее удачное время. В конце недели у домочадцев возникнут проблемы со здоровьем. Забудьте про самолечение и обратитесь к врачам.
Рак
У Раков накопилось много энергии, которую нужно пустить в мирное русло. Помните, вы хотели начать новую жизнь с понедельника? Самое время! Воплощайте в реальность рискованные идеи, вашего запала точно хватит. В финансовых вопросах готовьтесь к небольшим трудностям. Меньше думайте об экономии, больше – о новых источниках дохода. Подсказываем: обратитесь к бывшим коллегам по работе, вам точно помогут.
Лев
Пора применить львиную выдержку: настает непростой период на работе с разборками и поиском виноватых во всех бедах. Не поддавайтесь на провокации коллег и отстаивайте собственные интересы. В середине недели у вас появятся союзники, и вместе вы одолеете всех недоброжелателей. Домочадцам потребуется помощь в бытовых делах. Отложите ее до выходных, в этот период у вас будет больше сил и времени.
Дева
Осторожнее, на этой неделе мошенники примут вас за доверчивого Буратино. Меньше общайтесь с незнакомыми людьми и отправляйте всех проходимцев в Страну Дураков. В офисе пора потрудиться. Если поднажмете, вас вознаградятся за усилия: руководство предложит повышение или перспективные условия работы.
Весы
Весам пора грызть гранит науки; ожидаются курсы повышения квалификации. Не прогуливайте, эти знания пригодятся в будущем. На работе наведите порядок в отчетности, а дома уделите внимание близким: накопились обиды, которые нужно проговорить.
Скорпион
Вы входите в зону турбулентности: события будут меняться с пугающей скоростью. Что делать? Не ждите волшебника в голубом самолете, берите штурвал в свои руки и выруливайте из проблем. На работе самое время организовать амбициозные проекты – вас поддержат.
Стрелец
Стрельцам лучше не рисковать. Спокойно выполняйте рабочие обязанности и не берите лишних дел домой. Иначе натворите ошибок, которые будете долго исправлять. На выходных готовьтесь к незапланированной встрече. Подсказка: это ваш давний знакомый.
Козерог
Пора проверить на прочность отношения со второй половиной. Вспомните про счастливое прошлое и попробуйте восстановить этот период сейчас. Как? Выбирайтесь с кавалером из домашнего заточения и отправляйтесь на свидание, как в старые добрые времена. Там вы договоритесь быстрее.
Водолей
Готовьтесь к сюрпризам. Относитесь к новому как к интересному приключению, тогда обойдетесь без лишних нервов и проблем. В любовных делах наступит оттепель, и мелкие недомолвки уйдут на второй план. Уверены, вы найдете, чем заняться со второй половиной и без наших советов.
Рыбы
Накопились проблемы в отношениях с близкими, но Рыбам хочется построить воздушные замки фантазий и спрятаться в них от разборок. Возвращайтесь в реальность и обсудите с этими людьми все обиды и страхи. Хорошая новость: на работе можно расслабиться. Так что спокойно занимайтесь личной жизнью, коллеги вас прикроют.