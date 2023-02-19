У Льва разборки на работе, Деву атакуют мошенники: что ждет каждый знак Зодиака на этой неделе

Овен

Впереди непростая неделя: готовьтесь к внеплановой работе и конфликтам с окружающими. Попробуйте наскрести немного эмпатии, тогда договориться с коллегами будет легче. В конце недели близкие подкинут вам забот. Не хватайтесь за все проблемы, со временем многие из них решатся сами собой.

Телец

Удача будет на вашей стороне: руководство не заметит мелкие недочеты на работе, а близкие порадуют хорошими новостями. Финансовые проблемы, которые недавно вас беспокоили, помогут решить знакомые. Встречайте Масленицу и ни о чем не думайте.

Близнецы

Вам хочется весны, тепла и любви. Отложите романтику до выходных, а в будни сосредоточьтесь на делах, которые давно откладывали. Уделите особое внимание финансам и оформлению документов. На работе займитесь новым направлением, сейчас наиболее удачное время. В конце недели у домочадцев возникнут проблемы со здоровьем. Забудьте про самолечение и обратитесь к врачам.

Рак

У Раков накопилось много энергии, которую нужно пустить в мирное русло. Помните, вы хотели начать новую жизнь с понедельника? Самое время! Воплощайте в реальность рискованные идеи, вашего запала точно хватит. В финансовых вопросах готовьтесь к небольшим трудностям. Меньше думайте об экономии, больше – о новых источниках дохода. Подсказываем: обратитесь к бывшим коллегам по работе, вам точно помогут.

Лев