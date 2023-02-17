Известный российский астролог Павел Глоба рассказал о значении сновидений, которые снятся в ночь на 18 февраля. По словам астролога, в субботу хорошо видеть динамичные сны.
Неизбежная катастрофа: Павел Глоба научил правильно толковать сны, которые приснятся в ночь на 18 февраля
Неизбежная катастрофа: Павел Глоба научил правильно толковать сны, которые приснятся в ночь на 18 февраля
Так сражение или битва укажут на борьбу с недостатками в себе и других, а стрижка волос или короткая прическа на себе – избавление от того, что вам мешает.
А вот зеленая трава имеет плохое значение. Она предвещает печаль, неудачу и обман. Зайцы и другие мелкие домашние животные укажут на эмоциональные удары и встряски. Вода предвещает неприятные разбирательства и сплетни.
Самым страшным считается сон, в котором человек видит себя голым или рвет одежду. Он сулит большую катастрофу, пишет vnimanie.pro.
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