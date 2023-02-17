Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 февраля

Первая половина дня – благоприятное время с любой точки зрения. Во второй же стоит быть осторожнее во всем, что связано с деньгами. Лучше не спешить с покупками и решением финансовых вопросов, даже если речь идет о незначительных суммах.

Овен

С деловой точки зрения этот день будет отличным. Вы справитесь со сложными задачами, поймете, как добиться самых важных целей. Легко будет найти общий язык с окружающими, произвести хорошее впечатление на новых знакомых. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут со временем принять дружеский характер. Если у вас есть оригинальные идеи, смелые планы, сегодня у вас будет шанс многих заинтересовать ими. Люди, которые прежде были настроены скептически, изменят мнение. Не последнюю роль в этом сыграет ваше обаяние.

Телец

Начало дня может быть непростым, особенно с точки зрения общения. В это время даже люди, с которыми вы раньше отлично ладили, могут понимать вас неправильно, критически относиться к вашим идеям, а порой и обижаться из-за пустяков. Но ситуация будет быстро меняться к лучшему, а во второй половине дня вас ждет масса приятных моментов. Вторая половина дня – отличное время для домашних дел и обсуждения семейных планов. Но этот период подойдет и для отдыха. Небольшая пауза в делах вам точно не повредит.

Близнецы