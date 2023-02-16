«Куда делось право приходить и петь на улицах?!» – не может понять таллиннский музыкант Ивар. МуПо возбудила против него дело о правонарушении в День святого Валентина. Согласитесь, это совсем не романтично!
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НЕ РОМАНТИЧНО ⟩ «Похоже, это было спланировано!» В День святого Валентина МуПо сделала «подарок» уличному музыканту
«Похоже, это было спланировано!» В День святого Валентина МуПо сделала «подарок» уличному музыканту
«В качестве подарка на День святого Валентина наши стражи порядка выписали мне штраф в 400 евро за то, что я играл музыку на улице», – пишет в Facebook таллиннский уличный музыкант Ивар Карм.
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