Берегите здоровье! Три знака Зодиака, которых ждут неприятности 16 февраля

В течение дня вы можете почувствовать недомогание. Если сегодня у вас есть серьезные опасения по поводу своего здоровья, обратитесь к врачу. Постарайтесь отбросить все заботы и хорошенько выспаться.

Уделите сегодня внимание здоровью членов своей семьи, им не помешает немного побаловать себя! Беспокоиться не о чем, но было бы хорошо, если бы вы позаботились о том, чтобы они прошли обследование в случае тех или иных подозрений. Даже ваше проявление любви и преданности поможет им почувствовать себя лучше.