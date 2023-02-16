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Берегите здоровье! Три знака Зодиака, которых ждут неприятности 16 февраля

Limon.ee
Берегите здоровье! Три знака Зодиака, которых ждут неприятности 16 февраля
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Фото: Shutterstock

​Таролог Саона представила гороскоп на четверг, пишет Teleprogramma.

Овны

В течение дня вы можете почувствовать недомогание. Если сегодня у вас есть серьезные опасения по поводу своего здоровья, обратитесь к врачу. Постарайтесь отбросить все заботы и хорошенько выспаться.

Лев

Уделите сегодня внимание здоровью членов своей семьи, им не помешает немного побаловать себя! Беспокоиться не о чем, но было бы хорошо, если бы вы позаботились о том, чтобы они прошли обследование в случае тех или иных подозрений. Даже ваше проявление любви и преданности поможет им почувствовать себя лучше.

Рыбы

Сегодня, к сожалению, вы чувствуете себя несколько ленивым и немотивированным. Это временный спад, позвольте себе набраться сил. По крайней мере, убедитесь, что вы правильно питаетесь и достаточно высыпаетесь сегодня. Вы можете вернуться к привычному ритму жизни завтра.

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