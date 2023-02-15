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Лотерейный билет принесет выигрыш: Глоба сулит денежную удачу двум знакам Зодиака в марте

Limon.ee
Лотерейный билет принесет выигрыш: Глоба сулит денежную удачу двум знакам Зодиака в марте
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Фото: Shutterstock

Знаменитый астролог Павел Глоба сделал прогноз на март 2023 года. Согласно предсказаниям авторитетного астролога, двум знакам Зодиака улыбнется финансовая удача.

Скорпион

Представители водного знака в марте могут смело приобретать лотерейные билеты: Павел Глоба уверен, что один их них обязательно окажется выигрышным! Кроме того, в первый месяц весны Скорпионам вернут старые, забытые долги. Специалист по звездам советует не сходить с ума от денег, а четко прописать сферы расходов.

Водолей

Представители воздушного знака получат достойную премию. Начальство поощрит Водолеев не только финансово: руководство начнет доверять вам и перестанет постоянно перепроверять вашу работу. Свобода действий благотворно скажется на работоспособности Водолеев. В итоге представители знака к лету получат гораздо больше, чем могли себе представить.

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