Сейчас вам важно сосредоточиться и не совершать необдуманных поступков, пишет Телепрограмма.
Глоба назвала два знака Зодиака, которые прогорят с деньгами: будете рыдать и сожалеть
Глоба назвала два знака Зодиака, которые прогорят с деньгами: будете рыдать и сожалеть
Астролог Тамара Глоба предостерегла Дев и Водолеев от грозящих бед. Оба знака могут потерять крупные суммы денег, поэтому сейчас они должны быть предельно осторожными, не совершать необдуманных действий, связанных с финансами.
Девы могут стать жертвами обманщиков и мошенников, будьте бдительны. Помощь может прийти со стороны близких.
Водолеям пока лучше воздержаться от займов и кредитов. Лучше все материальные вопросы отложить до более подходящего периода.
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