Глоба назвала два знака Зодиака, которые прогорят с деньгами: будете рыдать и сожалеть

Астролог Тамара Глоба предостерегла Дев и Водолеев от грозящих бед. Оба знака могут потерять крупные суммы денег, поэтому сейчас они должны быть предельно осторожными, не совершать необдуманных действий, связанных с финансами.

Девы могут стать жертвами обманщиков и мошенников, будьте бдительны. Помощь может прийти со стороны близких.