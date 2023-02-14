Юная возлюбленная Олега Сынаялга Катерина поделилась в канун Дня всех влюбленных трогательной фотографией. Момент перед поцелуем был запечатлен на фоне заката.
«Влюбиться в тебя было вне моего контроля»: молодая возлюбленная Олега Сынаялга поделилась личным фото
«Влюбиться в тебя было вне моего контроля»: молодая возлюбленная Олега Сынаялга поделилась личным фото
«Встретить тебя было судьбой, подружиться с тобой было выбором, но влюбиться в тебя было вне моего контроля», - написала Катрин Раудвер в подписи к своему фотопосту.
Это уже вторая фотография 24-летней Катерины с 63-летним Олегом Сынаялгом.
Первая фотография была опубликована в Instagram в начале этого года и привлекла к паре внимание общественности. Катрин также поделилась цитатой на английском языке: «Любить и быть любимым - значит чувствовать солнце с обеих сторон».