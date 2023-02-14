«Влюбиться в тебя было вне моего контроля»: молодая возлюбленная Олега Сынаялга поделилась личным фото

«Встретить тебя было судьбой, подружиться с тобой было выбором, но влюбиться в тебя было вне моего контроля», - написала Катрин Раудвер в подписи к своему фотопосту.

Это уже вторая фотография 24-летней Катерины с 63-летним Олегом Сынаялгом.