Настройтесь на позитивный лад. Сегодня многое будет зависеть от того, как вы смотрите на вещи, стараетесь ли обращать внимание не только на проблемы, но и на возможности. Старайтесь больше общаться с оптимистами: они будут вдохновлять и подбадривать, не дадут загрустить, если что-то пойдет не так, пишет Дворец.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на самый романтичный день в году – 14 февраля
День будет щедрым на приятные сюрпризы, знаки внимания, многих ждут небольшие подарки. Лучше не торопиться с покупками: необдуманные приобретения едва ли окажутся удачными, позже вы можете пожалеть о своих тратах.
Овен
В первой половине дня трудно будет избежать разногласий и споров; с точки зрения общения это не самое благоприятное время. Вы будете куда более раздражительны, чем обычно, можете сердиться из-за мелочей, обижаться даже на тех, с кем прежде отлично ладили. Но вскоре ситуация изменится: настроение улучшится, появятся поводы для радости, взаимопонимание восстановится. Во второй половине дня лучше избегать перегрузок. Помните: вам по силам многое, но не все. Стоит отложить самые сложные и утомительные дела, позволить себе небольшую паузу.
Телец
Начало дня будет плодотворным. Это время отлично подойдет для решения сложных задач, в том числе таких, с которыми прежде не удавалось справиться. Вероятны неожиданные открытия, хорошие новости издалека, а также события, способные натолкнуть на интересные мысли. Смело делитесь идеями, которые появятся у вас в это время: они всем понравятся. Вторая половина дня менее удачна с деловой точки зрения, зато отлично подходит для отдыха и развлечений. Хорошо пройдут и встречи с друзьями, и романтические свидания. Некоторых Тельцов ждут приятные знакомства.
Близнецы
Сегодня вам во многом повезет. Удастся быстро справиться со сложными делами, решить вопросы, которые долго не давали покоя. В работе вы добьетесь успеха благодаря способности творчески подойти к любым задачам, найти необычный, но эффективный метод достижения цели. День отлично подходит для знакомств, деловых и личных встреч, общения с самыми разными людьми. Вы молниеносно находите общий язык даже с теми, кто обычно крайне неохотно идет на контакт, на всех производите самое благоприятное впечатление. Не исключено начало захватывающей романтической истории.
Рак
Беспокойный день, но – плодотворный и интересный. Чаще обычного приходится заниматься чужими делами, решать проблемы, возникшие не по вашей вине. Вы сделаете много полезного для окружающих, поддержите тех, кто пал духом, поможете растерявшимся найти путь к цели. У некоторых Раков сегодня появятся надежные союзники и настоящие друзья. Важно не переутомляться. В первой половине дня вы будете очень энергичны, а во второй не помешает отдых. Позвольте себе небольшую паузу, отложите все несрочные дела, отвлекитесь от рутины.
Лев
День отлично подойдет для того, чтобы показать миру, на что вы способны. Не стесняйтесь рассказывать о тех успехах, которых добились раньше, и не скрывайте победы, которые одержите сегодня. Будет возможность не только привлечь к себе внимание, но и заинтересовать своими идеями людей, от которых многое зависит. Вероятны полезные знакомства, встречи, после которых вы получите какие-то интересные предложения. Эмоциональный фон будет благоприятным, вы сохраните хорошее настроение. Вечер стоит провести с друзьями: они наверняка предложат что-то интересное, да и хорошими новостями могут поделиться. Впрочем, и романтическое свидание не разочарует.
Дева
День отлично подойдет для того, чтобы обсудить какие-то важные вопросы, договориться с друзьями и другими близкими людьми о том, как вы будете решать проблемы, важные для всех. Сейчас многие готовы прислушаться к вашему мнению. Это позволит избежать лишних споров на работе, сделает общение с коллегами более приятным. Первая половина дня – подходящее время для занятий, требующих творческого подхода, фантазии, нестандартных решений. Позже можно будет сосредоточиться на том, что требует внимания и аккуратности.
Весы
День, когда вы можете придумать нечто невероятное, найти ответы на любые важные вопросы, сделать важное открытие. Даже на привычные вещи вы смотрите совсем не так, как представители других знаков. Часто опыт помогает быстро принять верные решения, поэтому тратить время на размышления не приходится. Многим Весам удастся решить сложные финансовые вопросы, добиться заметного увеличения доходов. У других представителей знака могут появиться идеи, касающиеся собственного бизнеса. Не исключены и денежные поступления из неожиданных источников.
Скорпион
Утром непросто будет сохранять спокойствие: мелочи могут показаться серьезными, не исключено, что вы начнете сердиться и переживать из-за пустяков. Поэтому лучше не планировать на первую половину дня ни каких-то особенно сложных дел, ни ответственных встреч. Подождите немного: влияние позитивных тенденций вскоре усилится, вы почувствуете себя совсем иначе. Вторая половина дня пройдет гораздо приятнее. Она обещает порадовать хорошими новостями, интересными предложениями. Некоторых Скорпионов будут ждать романтические сюрпризы.
Стрелец
День будет благоприятным для начала сотрудничества, а также для укрепления деловых связей. Вы легко найдете общий язык и с давними союзниками, и с теми, кого сегодня встретите впервые. Интуиция подскажет, как стоит рассказывать о ваших идеях и планах, чтобы все ими заинтересовались. Несмотря на то, что дел сегодня будет довольно много, у вас останется время и для отдыха, и для общения с близкими. Вечер отлично подойдет для домашнего праздника: все его участники получат массу позитивных эмоций. Можно делать небольшие покупки, они будут удачными.
Козерог
Избегайте долгих разговоров о незначительных вещах, не ведите споров о мелочах. Сегодня они будут отнимать гораздо больше энергии, чем обычно, к тому же помешают сосредоточиться на важном деле, в котором вы хотели бы достичь успеха. Думайте о самых главных своих целях: вы обязательно поймете, как их можно достичь. Лучше не спешить с решениями, особенно если они касаются не только вас лично, но и других людей. Советуйтесь с теми, кому доверяете: чужой опыт сегодня будет очень полезен. Лучше не планировать поездок на вторую половину дня, поскольку они могут оказаться неожиданно утомительными.
Водолей
Хотя некоторой суеты избежать сегодня едва ли удастся, день в целом сложится довольно неплохо. Правда, вам придется принимать решения на ходу и быстро менять планы. Но когда вас это огорчало? Пригодится умение импровизировать, быстро ориентироваться в новых обстоятельствах. Кстати, именно эти ваши качества сегодня привлекут внимание окружающих. Не исключено, что многие захотят познакомиться с вами поближе. День отлично подходит для каких-то светских развлечений – от посещения больших торжественных мероприятий до участия в импровизированных домашних вечеринках для самых близких. Вы в любом случае получите массу удовольствия.
Рыбы
Сегодня вам будет очень легко понравиться окружающим, произвести хорошее впечатление даже на тех, кто прежде замечал только ваши недостатки. Ваша доброжелательность многим по душе, наверняка найдутся желающие познакомиться поближе и подружиться. Обаяние поможет в решении деловых вопросов. Если вы обратитесь к кому-то с просьбой, вам, скорее всего, не откажут. День пройдет особенно плодотворно, если вы сосредоточитесь на самом важном деле и не станете отвлекаться на пустяки. Добившись нужного результата, вы сразу почувствуете себя свободнее и увереннее, и это позволит быстро справиться с решением других задач.