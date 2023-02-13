Европа точно удивится! Мужчины в прозрачных костюмах и с муляжами ракет в руках представят Хорватию на Евровидении

Коллектив Let 3 был основан в 1987 году. Он известен своими провокационными текстами и шокирующими живыми выступлениями.

Состав: Дамир Мартинович (бас-гитара, вокал), Зоран Проданович (вокал), Иван Бойчич (ударные), Дражен Бальяк (гитара, мандолина) и Матей Зек (гитара, минусовки).

В песне Mama ŠČ поется про маму, которая купила трактор и поцеловала придурка. В тексте также упоминается Армагеддон, маленький мерзкий психопат и война. Во время выступления один из участников появляется на сцене с муляжами ракет.

Let 3 Фото: Кадр из видео

В Сети песню назвали антивоенной частушкой и возможной аллюзией на президента РФ Владимира Путина и военное вторжение российских войск на территорию Украины.

Let 3 пока никак не высказывались относительно смысла своей композиции.

Ролик уже собрал свыше 1,5 миллиона просмотров и 11 тысяч лайков на официальном канале национального отбора на конкурс «Евровидение» HRT Dora.

Видео: Let 3 - Mama ŠČ

Напомним, конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – победили на конкурсе в 2022 году в Турине, Италия. 17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. От Эстонии на конкурсе выступит Алика Милова.