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Через восемь дней эти знаки Зодиака начнут жизнь с чистого листа: счастливые двери откроет Венера

Limon.ee
Через восемь дней эти знаки Зодиака начнут жизнь с чистого листа: счастливые двери откроет Венера
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Фото: Shutterstock

Покровительство планеты Венеры изменит судьбу некоторых людей, пишет Teleprogramma.

20 февраля Венера войдет в созвездие Овна, это сильно отразится на судьбе нескольких знаков, которые чувствуют влияние планеты.

Везунчиками этого месяца станут Овны, Скорпионы, Весы и Рыбы. Им в буквальном смысле предстоит начать жизнь с чистого листа и отправиться в новый, теперь уже счастливый путь.

Представителям этих знаков повезет почти везде: начиная с личной жизни и заканчивая деловой сферы. Но ярче всего их удача проявится в денежной и рабочей сфере. Им светят новые заработки, новые пути развития бизнеса, более высокие должности и неожиданные подработки, премии и выигрыши.

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