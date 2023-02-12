Через восемь дней эти знаки Зодиака начнут жизнь с чистого листа: счастливые двери откроет Венера

20 февраля Венера войдет в созвездие Овна, это сильно отразится на судьбе нескольких знаков, которые чувствуют влияние планеты.

Везунчиками этого месяца станут Овны, Скорпионы, Весы и Рыбы. Им в буквальном смысле предстоит начать жизнь с чистого листа и отправиться в новый, теперь уже счастливый путь.