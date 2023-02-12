Павел Глоба рассказал, какие приметы 12 февраля считаются хорошими

На своем Telegram-канале астролог отметил, что сегодняшний день подходит для поездок и обучения. Кроме того, нужно пообщаться с членами семьи. А вот врать 12 февраля не стоит.

Астролог подчеркнул: тройное чихание в этот день является позитивным знаком, особенно если оно произошло в начале дня.

Если человек уловил в чужих разговорах свое имя, то в ближайшее время ему могут серьезно помочь окружающие.

Еще одним хорошим сигналом является находка в виде кожаной вещи.

Если 12 февраля в спину дует сильный ветер, то беспокоиться по этому поводу не стоит. Сегодня такое явление свидетельствует о том, что человек выбрал верный путь.

Постоянно слышать сегодня одну и ту же мелодию – знак нахождения под опекой Высших сил: в ближайшие дни человек может столкнуться с успехом.

Нет ничего страшного в том, что человек споткнулся 12 февраля. Напротив, это свидетельствует о защите от различных опасностей.