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ЧУДЕСНЫЕ ФОТО ⟩ Мальчик из Эстонии завоевал титул «Принц мира 2023»

Limon.ee
Мальчик из Эстонии завоевал титул «Принц мира 2023»
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Фото: Staarikool

С 25-30 января в Грузии проходил ежегодный фестиваль талантов World Rising Stars 2023, где Мирон Простотин получил гордый титул «Принц мира 2023».

Конкурсная программа World Rising Stars 2023 в Грузии длилась пять дней, в течение которых дети-модели из разных уголков мира проходили различные этапы, включая участие в съемках местного телешоу Georgian Time.

Шестилетний Мирон Простотин, представляющий Эстонию и школу «Звезда», прекрасно прошел все туры конкурса, покорив зрителей и судей своей харизмой и мастерством моделирования, и в результате был удостоен титула «Принц мира».

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