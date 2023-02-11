Сегодня в субботу, 11 февраля, известный астролог Павел Глоба не советует отправляться в поездки.
Павел Глоба рассказал, на какие приметы нужно обратить внимание 11 февраля
Также в этот период нежелательно приступать к реализации новых проектов. Кроме того, не надо уделять время планированию тех или иных дел.
А вот заняться работой по дому сегодня стоит. Так, можно выполнить действия, связанные с ремонтом. В этот день можно вспомнить о прошлом и пообщаться со старыми знакомыми.
Приметы на 11 февраля
В эту субботу астролог рекомендует обратить внимание на знаки помощи со стороны Ангела-Хранителя, а также на знаки порчи.
Если человека окликают по имени, то это хороший сигнал: защита обеспечена. А вот если под человеком что-то проваливается или на него что-то сыпется, то стоит быть более внимательным и осторожным.
О неприятных событиях в будущем может предупреждать разбивание тех или иных вещей, а также открытие окна ветром.
Вас «подвела» обувь (порвалась, оторвался каблук и т.д.)? По словам Глобы, это может сигнализировать о том, что защита потеряна.
Другими плохими знаками являются разбитое зеркало, сломанная расчёска и увядшие цветы.
Грязная водопроводная вода может предупреждать о грядущей потере денег. А вот нахождение монет – знак скорого везения.
Плохая погода 11 февраля (например, затянутое тучами небо) может предупреждать о неприятных событиях в ближайшем будущем.