Сб, 11.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Павел Глоба рассказал, на какие приметы нужно обратить внимание 11 февраля

Limon.ee
Павел Глоба рассказал, на какие приметы нужно обратить внимание 11 февраля
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Shutterstock

Сегодня в субботу, 11 февраля, известный астролог Павел Глоба не советует отправляться в поездки.

Также в этот период нежелательно приступать к реализации новых проектов. Кроме того, не надо уделять время планированию тех или иных дел.

А вот заняться работой по дому сегодня стоит. Так, можно выполнить действия, связанные с ремонтом. В этот день можно вспомнить о прошлом и пообщаться со старыми знакомыми.

Приметы на 11 февраля

В эту субботу астролог рекомендует обратить внимание на знаки помощи со стороны Ангела-Хранителя, а также на знаки порчи.

Если человека окликают по имени, то это хороший сигнал: защита обеспечена. А вот если под человеком что-то проваливается или на него что-то сыпется, то стоит быть более внимательным и осторожным.

О неприятных событиях в будущем может предупреждать разбивание тех или иных вещей, а также открытие окна ветром.

Вас «подвела» обувь (порвалась, оторвался каблук и т.д.)? По словам Глобы, это может сигнализировать о том, что защита потеряна.

Другими плохими знаками являются разбитое зеркало, сломанная расчёска и увядшие цветы.

Грязная водопроводная вода может предупреждать о грядущей потере денег. А вот нахождение монет – знак скорого везения.

Плохая погода 11 февраля (например, затянутое тучами небо) может предупреждать о неприятных событиях в ближайшем будущем.

Ключевые слова
Наверх