Счастье вдруг, в тишине, постучалось в двери: гороскоп на 12 февраля

Рак

Отличный день для общения. Вы быстро найдете подход к самым разным людям, произведете хорошее впечатление на тех, кому обычно никто не нравится. Не исключено начало дружеских отношений, да и любовь с первого взгляда вполне возможна. Привычные дела могут показаться скучными, захочется взяться за что-то новое. Что ж, сегодня такая возможность у вас появится. Друзья могут предложить что-то необычное и захватывающее, не исключено, что вас пригласят в какие-то удивительные места. Вечер – отличное время для того, чтобы подумать о будущем, составить план действий и обсудить его с близкими.

Лев

Появятся необычные идеи. Некоторые из них к тому же будут весьма хороши. Не все, что задумано, удастся реализовать сразу, но благоприятный момент для воплощения задуманного в жизнь обязательно наступит. Лучше не переоценивать свои силы. Подумайте, кто мог бы вам помочь, – надежные союзники не помешают. День отлично подойдет для общения с близкими. Легко будет договориться с родственниками, некоторые Львы разберутся с семейными проблемами, в последнее время огорчавшими всех. Любимый человек удивит приятным сюрпризом, который запомнится надолго.

Дева