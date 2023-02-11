Эти метки на теле считаются признаками богатеев и везунчиков

Красивые уши

Уши есть у каждого, но вот далеко не все они становятся отметкой судьбы о том, что человеку в будущем обязательно повезёт. Присмотритесь к своим. У вас длинная мочка с хорошо очерченной формой? А сами уши расположены близко к черепу и начинаются на уровне чуть выше бровей? Если да, поздравляем. Вы как минимум выделяетесь из толпы, как максимум имеете перспективы стать везунчиком по жизни.

Родинка на высоком лбу

Тут можно найти сразу два положительных момента. Сам по себе высокий и большой лоб считается отличительной чертой интеллектуалов. Такие люди способны придумывать самые сложные схемы успеха, у них хорошо развиты память и мышление. А если на таком лбу есть ещё и родинка, смело готовьтесь к исполнению всех своих мечт. Такая метка говорит, что у вас отличная интуиция, вы умеете разбираться в людях и впускаете в круг общения только полезные контакты. А с такими знакомыми легко придумать идею для бизнеса, который поможет вам разбогатеть.

Квадратные ладони

Ещё одним явным признаком богатеев, баловней судьбы хироманты считают крепкие, достаточно крупные по размеру ладони квадратной формы. Хватка у таких людей невероятно сильная — они умеют добиваться своего и удерживать счастье. Сильные руки позволяют обогатиться: они словно лопаты, которыми гребут деньги.

Прямая линия на ладони

Присмотритесь к ладоням. Так много непонятных линий, складок или, возможно, даже родинок. Но знак того, что у вас замечательное и успешное будущее, вы не пропустите, если он имеется. Что же является признаком успешной карьеры? Прямая вертикальная линия в центре, словно разделяющая ладонь на две половинки, называется линия судьбы. Этот знак определяет, будет ли заработок регулярным, насколько успешной окажется карьера, как часто придётся менять работу.

Треугольник из линий на ладони