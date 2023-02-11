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Будет трудно, но не всем: загадочное пророчество Глобы на весну

Limon.ee
Будет трудно, но не всем: загадочное пророчество Глобы на весну
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Фото: Shutterstock

Астролог Тамара Глоба заявила, что Скорпионов ждут глобальные перемены на работе в апреле 2023 года.

По ее словам, весна будет трудной практически для всех знаков Зодиака, но этим представителям созвездий будет сходить все с рук. Особенно широко удача улыбнется в апреле.

«Уйдут сотрудники, изменится сфера деятельности – все в лучшую сторону», – заявила она.

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