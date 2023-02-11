Насыщенный день у Близнецов, решение важных вопросов у Дев: гороскоп на 11 февраля

Дева

Скучать будет некогда, ведь вам предстоит заниматься несколькими делами сразу, решать один важный вопрос за другим. Но жаловаться не захочется, ведь вам будет по-настоящему интересно. Охотно помогут новые знакомые, и с этого могут начаться дружеские отношения, которые долго будут вас радовать. Вероятны удачные совпадения, а также какие-то необычные происшествия. Они помогут вам по-новому взглянуть на привычные вещи, увидеть то, что прежде оставалось незамеченным. Вечер – время приятных сюрпризов, в том числе романтических.

Весы

Сосредоточиться на делах будет трудновато, но вы все же постарайтесь. Дело в том, что сегодня у вас будет шанс достичь заметных успехов, справиться с тем, что прежде не получалось. Но для этого нужно будет постараться, сами собой не решатся ни старые, ни новые задачи. Можно положиться на давних союзников: они будут на вашей стороне, как бы ни складывались обстоятельства. А вот с новыми знакомыми лучше быть настороже, особенно если они стараются вовлечь вас в какие-то рискованные мероприятия. День обещает приятные сюрпризы влюбленным Весам, перемены к лучшему в отношениях с близким человеком.

Скорпион