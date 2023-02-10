Врач назвал роковую ошибку Романа Костомарова, из-за которой грипп привел к гангрене и ампутации

Эндокринолог и реаниматолог Зухра Павлова высказалась о ситуации вокруг олимпийского чемпиона Романа Костомарова. По мнению специалиста, спровоцировать резкое ухудшение состояния спортсмена могли напряженные тренировки, которые он проводил за неделю до того, как попасть в больницу. Также она не исключает наличие скрытых болезней у спортсмена.

Врач напомнила, что Роман Костомаров выступил в 30 спектаклях на льду в рамках своего турне «Волшебник из страны Оз». На примере Романа Костомарова она указала на необходимость не забывать о гигиене труда и отдыха. «Если работать так напряженно, то от организма требуются колоссальные усилия, даже от тренированного. Происходит срыв адаптации: это состояние, когда надпочечники не могут обеспечить работу организма», – отметила она, подчеркнув, что при отсутствии такого напряжения Костомаров спокойно бы перенес инфекцию, и вся ситуация «не превратилась бы в тяжелую драму».

В качестве примера тяжелого развития болезни при экстремальных нагрузках Павлова привела ситуации с Юрием Шатуновым и Юлией Началовой, указав на скрытые причины «синдрома внезапной смерти».

По информации журналистов, сейчас Роман Костомаров восстанавливается после ампутации стопы. Однако, по некоторым данным, в ближайшее время ему может потребоваться еще одна операция – на руке, где также прогрессирует некроз.

Сообщается, что Роман Костомаров не может сгибать пальцы рук. К тому же он остается подключенным к аппарату ИВЛ. «Костомаров в сознании, на руках пальцы наблюдают. Скажем так, пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз», – говорит осведомленный источник. По информации Telegram-канала 112, врачи опасаются за дальнейшее состояние правой ноги Романа Костомарова. Отмечается, что у Костомарова развился серьезный некроз, и его сложно остановить.