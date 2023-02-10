Сегодня в спецвыпуске Limon LIVE мы говорим об эстонском национальном отборе на Евровидение - Eesti Laul 2023, в гостях у ведущих Эдгара Гергеля и Светланы Карабут певец, музыкант и тиктокер Артем Савицкий. В эфире певец расскажет, почему его не берут представлять нашу страну на Евровидении, а также о том, как легко можно зарабатывать деньги, имея всего лишь неплохой смартфон. Поехали!
LIMON LIVE ⟩ Эстонский певец Артем Савицкий о том, как легко зарабатывать деньги: вы тоже так захотите, когда узнаете!
Уже завтра Эстония определит, кто от нас поедет на Евровидение в Ливерпуль, а сегодня певец Артем Савицкий предстанет в роли независимого эксперта и расскажет, почему его самого до сих пор никто не допустил до Eesti Laul.
«Я десять лет не попадал на этот конкурс, наверное, поэтому я ваш эксперт! - смеется Савицкий. - В этом году мне симпатизирует Ollie со своей тяжелой рок-балладой, ну и Алика. Думаю, будет битва между Ollie и Аликой, но уверен, что выиграет Алика, потому что она уже была в "Суперзвезде" и она более знакома эстонскому народу».
В этом году финал конкурса Eesti Laul впервые за всю историю пройдет в Ласнамяэ - в ледовом холле Тондираба. По словам Артема Савицкого, он скорее всего будет смотреть нацотбор дома, потому что у него нет билетов на финальный концерт. И в ходе голосования отправит смс за Ollie.
«Eesti Laul - очень-очень хорошая платформа для музыкантов, где показать себя, представить свою музыку, я бы не сказал, что для меня всегда было самым важным попасть на Евровидение, потому что я отсылал песни на эстонском. Если это не супер-баллада, то с эстонскими хитами там особо делать нечего. Мне важнее выступить на большой сцене, показать свой материал и чтобы люди не забывали», - говорит Савицкий.
Если ты не Анне Вески...
Артем Савицкий рассказал, как зарабатывает в Эстонии. Он чаще всего выступает с группой на корпоративах, свадьбах, ведет вечера. В основном деньги вертятся именно на этих праздниках. Также Савицкий занимается Тик-током, работает с компанией Samsung благодаря этой соцсети. Сейчас у него более 50 тысяч подписчиков. И ему удалось свое хобби монетизировать.
«Количество подписчиков не имеет значения здесь. Эта соцсеть построена немного по-другому. Важно делать очень хороший контент, чтобы он залетал в рекомендации. Хороший контент для Тик-тока - это видео, которые за первые 2 секунды привлекают зрителя», - откровенничает Савицкий.
Он начал делать скетчи о том, как ведет себя мужчина, как ведет себя женщина, шутки всякие. Есть русский персонаж и эстонец. Русский - в ушанке, он всё время пьет водку. В последнее время появился и третий персонаж - финн, который пьет лонгеро.
«Всё записываю сам. Самая лучшая камера - которая у тебя под рукой. У нас в телефоне настолько хорошие камеры, суперпрофессиональная техника не нужна, хватает смартфона, чтобы сделать крутой контент».
Хотел бы Артем Савицкий поправиться на 10 килограммов?
«Если эти 10 килограммов будут мускулы - я согласен. Если бы мне сказали, что даем тебе 10 кило (в деньгах), то я согласен. В Эстонии это делать для одной роли не стоит».
По словам артиста, он занимается спортом, не ограничивает себя в еде, но следит за тем, что есть. Считает калории, ест салаты. Употребляет алкоголь, но в пределах разумного.
Артему Савицкому в конце января 2023 года исполнился 31 год. Мы у него спросили о том, передаривает ли он подарки. Артист ответил утвердительно. «Передаривал шампунь или мыло, которые мне не подходили. А сейчас получил новый телефон и старый подарил маме. Мне не нужно, могу продать или просто дарить маме. У нее был старый телефон, аккумулятор садился. С мамы он денег не брал».
Как оказалось, у звезды не оказалось в телефонной книжке ни одного номера из звезд финала Eesti Laul 2023, поэтому задание ведущих он выполнить не смог. «Если ты в шоубизе и общаешься со всеми, это не значит, что есть их телефоны. Обычно просто здороваешься на вечеринках и всё».
Артем Савицкий недавно вернулся с девушкой из Мексики, они живут уже полгода вместе. Почти как «Каникулы в Мексике». Сам бы он участвовать в реалити-шоу не пошел.
«Если у меня есть девушка, я бы не пошел на реалити-шоу, если это не такое шоу, где можно выиграть 100 тысяч евро, и мы между собой не договоримся заранее. Я считаю, что это неуважительно перед партнером идти на реалити, где все ищут друг другу любовь».
По словам тиктокера, реалити-шоу - это тупо, он не любит их смотреть, потому что это не интересно и не весело. У него жизнь настолько насыщенная, что ему не надо смотреть, как живут другие. Любит наблюдать за своей жизнью и строить планы.
Артем Савицкий возмущается тем, что все смотрят по вечерам Netflix и не насыщаем свою жизнь как-то по-другому?
«Почему мы не можем вместо Netflix пойти вечером поиграть в теннис, почитать книжку, погулять?»
Готовимся смотреть Eesti Laul!
«На Евровидении очень сильно всё зависит от политики, трудно сказать, кто из наших в этом году мог бы выиграть конкурс. Визуально самые сильные рокеры Bedwetters, вокал и песня - Ollie, считаю, что песня Алики не раскрывает весь ее потенциал на 100 процентов. И сама песня для меня не содержит припева, который мне ударил по башке», - рассуждает Артем Савицкий.
Смотрите эфир шоу Limon LIVE от 10 февраля с Артемом Савицким вверху новости!