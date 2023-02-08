Пока ведущая еженедельного «Лимонад-шоу» на Limon.ee Виктория Соломончук наслаждается отпуском, программа не уходит на каникулы. Сегодняшний прямой эфир с 19:00 до 21:00 будет наполнен романтикой в преддверии Дня всех влюбленных и друзей.
НЕ ПРОСПИ! ⟩ Легендарная радиоведущая Анна Демидова сегодня вечером проведет прямой эфир «Лимонад-шоу»
Главный сюрприз для зрителей и слушателей – появление легенды в прямом эфире. Яркая, обаятельная, остроумная и неподражаемая радиоведущая Анна Демидова, по которой несколько лет скучала вся страна, сегодня появится в прямом эфире и вместе с Эдгаром Гергелем проведет яркий и романтический выпуск «Лимонад-шоу».
Сегодня в гости к нам в первом часе придет ведущий мероприятий и организатор «Венецианского карнавала» в Таллинне Вадим Анцупов, а во втором часе студию посетит флорист Раиса Иванова.
Дозванивайтесь в прямой эфир по бесплатному телефону, передавайте приветы, поздравления, задавайте вопросы ведущим и гостям: +372 630 7073.
Говорить будем о подарках на 14 февраля, Венецианском карнавале, который сейчас проходит в Италии и многом другом. Не проспи, будет жарко!
Прямой эфир можно смотреть с 19:00 прямо в этой новости, а также на нашей странице в Фейсбуке.