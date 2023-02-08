Ср, 8.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

НЕ ПРОСПИ! ⟩ Легендарная радиоведущая Анна Демидова сегодня вечером проведет прямой эфир «Лимонад-шоу»

Limon.ee
Легендарная радиоведущая Анна Демидова сегодня вечером проведет прямой эфир «Лимонад-шоу»
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ведущая Анна Демидова
Ведущая Анна Демидова Фото: Личный архив автора

Пока ведущая еженедельного «Лимонад-шоу» на Limon.ee Виктория Соломончук наслаждается отпуском, программа не уходит на каникулы. Сегодняшний прямой эфир с 19:00 до 21:00 будет наполнен романтикой в преддверии Дня всех влюбленных и друзей. 

Главный сюрприз для зрителей и слушателей – появление легенды в прямом эфире. Яркая, обаятельная, остроумная и неподражаемая радиоведущая Анна Демидова, по которой несколько лет скучала вся страна, сегодня появится в прямом эфире и вместе с Эдгаром Гергелем проведет яркий и романтический выпуск «Лимонад-шоу»

Сегодня в гости к нам в первом часе придет ведущий мероприятий и организатор «Венецианского карнавала» в Таллинне Вадим Анцупов, а во втором часе студию посетит флорист Раиса Иванова

Дозванивайтесь в прямой эфир по бесплатному телефону, передавайте приветы, поздравления, задавайте вопросы ведущим и гостям: +372 630 7073. 

Говорить будем о подарках на 14 февраля, Венецианском карнавале, который сейчас проходит в Италии и многом другом. Не проспи, будет жарко! 

Прямой эфир можно смотреть с 19:00 прямо в этой новости, а также на нашей странице в Фейсбуке

Ключевые слова
Наверх