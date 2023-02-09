В середине января в Viimsi Artium состоялись два полуфинала конкурса Eesti Laul-2023. Из 20-и участников в финал вышли 12 и уже в эту субботу они поборются за право представлять Эстонию на конкурсе Евровидение, которое в этом году состоится в Ливерпуле, Великобритания.
В субботу – финал эстонского нацотбора на Евровидение. В каких увеселительных заведениях можно поболеть за любимчиков?
Финал главного песенного конкурса страны наверняка захотят увидеть многие, но по очевидным причинам все они не смогут оказаться напротив сцены, на которой будет происходить все действие. Портал Limon.ee решил выяснить, где, кроме ледового холла Тондираба, где и пройдет грандиозный финал, можно будет посмотреть трансляцию шоу.
1. Нельзя первым же пунктом не упомянуть, что посмотреть трансляцию шоу можно в любой точке мира на телеканале ETV+. Первая часть трансляции начнется в 19:30 и продлится до 21:00, затем в 21:30 начнется вторая часть трансляции.
2. Kidrakuur Kultuuriklubi (Кундери, 15, Таллинн)
- Начало в 18:00.
«Большой экран, хороший звук, прохладительные напитки и совершенно некомпетентные люди, высказывающие свое мнение. Что-то подобное будет происходить субботним вечером, и вас приглашают поддержать своих любимчиков и насладиться финалом конкурса Eesti Laul. Трансляция начнется в 19:30, а позже вас ждет (неофициальная) afterparty, где все желающие смогут поделиться своими впечатлениями. Предпочитаете ли вы рок в лице группы Bedwetters или красавчика Ollie, душевные баллады, как у Alika или Sissi, или ваше сердце бьется в такт другой песне – добро пожаловать всем. Вход свободный, бар открыт, закуски можно приносить с собой!» – написано на странице мероприятия в Facebook.
3. Olympic Park Casino (Крейцвальди, 23, Таллинн)
- Начало в 19:30.
«Вместе смотрим ФИНАЛ Eesti Laul-2023! 11 февраля в 19:30 в Olympic Park Casino состоится совместный просмотр ФИНАЛА Eesti Laul. Приходите поддержать своих фаворитов, и давайте узнаем вместе, кто удостоится чести представлять Эстонию на Евровидении! Вечер продолжится лучшей эстонской музыкой от DJ Ervin.
Вход на мероприятие БЕСПЛАТНЫЙ по удостоверению личности (21+)».
Больше информации смотри на странице в Facebook.
4. Kinomaja - Bar & Stage (Уус, 3, Таллинн)
- Начало в 19:30.
«11 февраля в 19:30 в Kinomaja все вместе смотрим финал Eesti Laul! Киноэкран, мощный звук, бар и приятное времяпрепровождение для любителей и рока, и баллад. Вход для всех свободный», – написано на странице мероприятия Facebook.
5. Pizzanaut (Розени, 13, Таллинн)
- Начало в 19:30.
«Вместе смотрим финал Eesti Laul в ресторане Pizzanaut! Приглашаем всех поклонников Eesti Laul поболеть за своих любимых музыкантов, наслаждаясь замечательными блюдами!» – сказано на странице мероприятия в Facebook.
6. Kultuurikelder (Гильди, 3, Тарту)
- Начало в 19:00.
«Если уже посмотрели полуфиналы, то как можно пропустить ФИНАЛ? Вас ждет видео на большом экране, в баре есть все, чтобы удалить жажду, а если все пойдет хорошо, то даже сделаем ставки! Будем открыты до самого конца финала конкурса».
Больше информации смотри на странице в Facebook.
7. Puhvet Kapp (Таллиннское шоссе, 1, Хаапсалу)
- Начало в 19:30.
«11 февраля состоится самое важное музыкальное событие Эстонии – будет объявлен победитель конкурса Eesti Laul-2023. Приходите сопереживать своим фаворитам вместе с нами в Puhvet Kapp!
Рекомендуем бронировать столик заранее, чтобы вы могли насладиться любимыми блюдами с лучшего места. Те, кто бронирует столы, также могут поиграть за своим столом в веселую игру – ставить на победителя, а самые точные ставки получат поощрительные призы в течение вечера.
Конечно же, такое крупное событие не может обойтись без пения! Поэтому после объявления победителя конкурса будет караоке! Всех певчих птичек бесплатно угостят бодрящим коктейлем в баре!» – написано на странице мероприятия в Facebook.
8. Культурный центр Антсла (Кооли теэ, 19, Антсла)
- Начало в 19:30.
На странице мероприятия в Facebook сказано: «Большой экран, хорошая техника, ставки и кафе! Приходите и станьте частью финала Eesti Laul в Культурном центре Антсла».