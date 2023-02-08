Легендарное золотое кольцо украли средь бела дня: эстонский ювелир Кристина Пишон просит помощи!

«У нас вчера украли кольцо, очень ценное для нас, - говорит Катерина. - Это самое первое изделие нашего бренда, и мы хранили его как память и не выставляли на продажу. Но вчера случилось ужасное: прямо с полки в магазине его украла пара. Полиция уже занимается нашим делом, но время идет. Может, кто-то узнает это кольцо. Мы готовы выплатить вознаграждение за оказанную помощь в поиске нашедшему».

личный архив

По словам Катерины, кража произошла 7 февраля средь бела дня, около 13:40, когда продавец была на работе. «Меня отвлекли и подменили наше кольцо на какую-то фальшивку, пока я общалась с посетительницей.

Кольцо сделано 11 лет назад из золота, в единственном экземпляре, с японским жемчугом Акойя и бриллиантами. Украшение имеет название - «змеиное кольцо». Оно было украдено из магазина Hirv на Пярнуском шоссе.

Отметим, что в серьгах бренда Hirv часто появлялась на торжественных мероприятиях и во время официальных визитов экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд.