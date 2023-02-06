КАК ЭТО МИЛО! ⟩ Певица Геттер Яаани получила предложение руки и сердца в свой день рождения

Отт-Сандер встал на одно колено и вручил кольцо возлюбленной на праздновании ее дня рождения. Об этом радостном событии певица написала в социальных сетях и поделилась снимками. Геттер Яаани выбрала лаконичное «YES!» в подписи к эмоциональным снимкам.

«Иди по жизни танцуя», – сказал он мне десять лет назад, когда мы впервые встретились в танцевальном зале – подписала Геттер милый снимок, опубликованный в Instagram в 2021 году, когда пара отмечала десятую годовщину своей встречи.