Отпраздновав в начале года пятую годовщину совместной жизни, Марью Карин и Мауно решили пожениться. «Мауно заказал у ювелира кольцо по собственному дизайну», - радостно объявила эстонская королева ботокса.
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Эстонская королева ботокса Марью Карин обручилась со своим любимым: она безгранично счастлива
«Вот так появляются недостающие звенья в моей жизни», - пишет в Инстаграме Марью Карин, королева ботоска и владельица салона красоты. День 23 января останется в памяти Марью и Мауно на долгие годы: именно в этот день возлюбленный сделал красотке предложение.
«Любимый не напрягается, слушая мое нытье о том, где мое кольцо и когда его принесут», - замечает Марин, но советуют женщинам ныть и требовать. Мауно заказал кольцо у ювелира по собственному дизайну.
Марью рассказывает, что выбор даты был случайным. У каждой новой вещи должна быть «чистая дата», - отмечает она, добавляя, что в тот день все было так, как должно было быть, и вечером влюбленные пошли в кино.
«Женщины всегда ждут свадьбы и надеются, что мужчины будут вести себя так же и суетиться, - пишет Марью. - Но знаете, что сделал Лев? Он отвез меня на Балтийский вокзал, и мы поехали на поезде в Тарту. Муж считает, что это очень романтично».
Марью отметила, что муж заказал и пикник в поезде. Она говорит, что не знает, где делают таких потрясающих мужчин.