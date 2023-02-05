Овнам следует восстановить силы, а Девам – не волноваться: гороскоп на 5 февраля для всех знаков Зодиака

Рак

Этот благоприятный день отлично подойдет для самых разных дел. События могут развиваться не совсем так, как вы ожидали, но трудностей из-за этого не возникнет. В ситуации вы ориентируетесь быстро, верные решения принимаете на ходу, все складывается удачно. Порадует общение с друзьями. Будет шанс помириться с человеком, с которым вы были в ссоре. От старых обид не останется и следа, обязательно найдется, что сказать друг другу. Могут появиться какие-то новые общие интересы и цели, так что любые разногласия забудутся.

Лев

Отличный день для решения важных вопросов. Интуиция поможет быстро найти правильные ответы, не придется тратить много времени на размышления. К тому же окружающие будут понимать вас с полуслова, а это значит, что и объяснять очевидные вещи будет не нужно. Вы успеете сделать много полезного, причем не только для себя, но и для других. Вероятны небольшие денежные поступления. Вам могут вернуть старый долг, заплатить за давно проделанную работу или просто подарить небольшую сумму без всякого повода. Не спешите тратить полученное: для спонтанных покупок этот день не подойдет.

Дева