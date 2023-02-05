Трудно будет сохранять спокойствие в течение всего дня. Из-за нестабильности эмоционального фона настроение может часто меняться. Незначительные происшествия покажутся важными, самые впечатлительные люди будут обижаться по пустякам или переживать из-за того, на что не в силах повлиять. Справиться с этим помогают интересные дела, пишет пишет Дворец.
Овнам следует восстановить силы, а Девам – не волноваться: гороскоп на 5 февраля для всех знаков Зодиака
Занявшись тем, что по-настоящему увлекает, вы сразу почувствуете себя лучше. День отлично подойдет для покупок. Даже самые расточительные не станут тратить слишком много на пустяки, захотят сэкономить. Будет шанс заключить очень выгодные сделки.
Овен
Начало дня едва ли будет особенно плодотворным, зато подарит массу позитивных эмоций. Настроение улучшится даже у тех, кто в последнее время переживал из-за пустяков или много размышлял о каких-то неприятных вещах. Не спешите браться за что-то утомительное и сложное. Лучше сначала восстановить силы. Вторая половина дня подойдет для встреч, участия в каких-то совместных проектах, а также для того, чтобы обсудить с близкими общие планы. Вам будет нетрудно понять, чего хотят и ждут от вас окружающие. Удастся даже на самые сложные вопросы найти ответы, которые понравятся всем.
Телец
Отличный день для общения. Вам удастся быстро поладить с самыми разными людьми, было бы желание. Те, кто прежде вас недооценивал, признают, что ошибались, и захотят наладить отношения. Интуиция подскажет, с кем стоит иметь дело, а от кого лучше держаться подальше. Возможны неожиданные известия, которые поднимут настроение. Вы узнаете, что были правы в каких-то своих догадках, убедитесь, что все сделали правильно. Вечер подойдет для встречи с любимым человеком. Можно вместе отправиться в поездку: она запомнится обоим.
Близнецы
День отлично подойдет для любых занятий, требующих творческого подхода. Вы на многое смотрите не так, как окружающие, и сегодня это станет вашим преимуществом, поможет быстро достичь поставленных целей. Не исключены необычные встречи, знакомства, которые положат начало большим переменам в жизни. Могут неожиданно появиться какие-то домашние дела. Вы справитесь с ними быстро, но все же придется несколько скорректировать планы, чтобы все успеть. Останется время для общения с друзьями, оно подарит самые приятные эмоции.
Рак
Этот благоприятный день отлично подойдет для самых разных дел. События могут развиваться не совсем так, как вы ожидали, но трудностей из-за этого не возникнет. В ситуации вы ориентируетесь быстро, верные решения принимаете на ходу, все складывается удачно. Порадует общение с друзьями. Будет шанс помириться с человеком, с которым вы были в ссоре. От старых обид не останется и следа, обязательно найдется, что сказать друг другу. Могут появиться какие-то новые общие интересы и цели, так что любые разногласия забудутся.
Лев
Отличный день для решения важных вопросов. Интуиция поможет быстро найти правильные ответы, не придется тратить много времени на размышления. К тому же окружающие будут понимать вас с полуслова, а это значит, что и объяснять очевидные вещи будет не нужно. Вы успеете сделать много полезного, причем не только для себя, но и для других. Вероятны небольшие денежные поступления. Вам могут вернуть старый долг, заплатить за давно проделанную работу или просто подарить небольшую сумму без всякого повода. Не спешите тратить полученное: для спонтанных покупок этот день не подойдет.
Дева
Не начинайте день с переживаний. Что-то может пойти не по плану, но едва ли для вас это станет проблемой. Чем меньше вы будете волноваться, тем быстрее возьмете ситуацию под контроль. Поскольку влияние позитивных тенденций будет усиливаться довольно быстро, уже после полудня вы увидите, что многое меняется к лучшему. Появится шанс осуществить задуманное давным-давно, и вы его не упустите. День отлично подойдет для встреч с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Произвести нужное впечатление будет нетрудно: ведите себя непринужденно, и ваше природное обаяние не останется незамеченным.
Весы
Вас ждет беспокойный день. Немало времени займут разговоры, которых вы предпочли бы избежать, но обстоятельства этого не позволят. Наберитесь терпения, старайтесь не давать воли эмоциям и не спорить из-за пустяков. Многим Весам сегодня пригодится умение спокойно выслушать чужое мнение и поступить по-своему. Возможность отдохнуть, отвлечься от рутины и чем-то себя порадовать появится во второй половине дня. Это время отлично подойдет для небольшой прогулки или поездки. Можно вместе с любимым человеком побывать в месте, интересном вам обоим: ярких впечатлений вы получите массу.
Скорпион
Дел сегодня будет больше, чем вы ожидали; не исключено, что из-за них придется отказаться от каких-то запланированных развлечений, перенести встречи. Но вряд ли это вас сильно огорчит, ведь заниматься вам предстоит чем-то интересным. Некоторые Скорпионы к тому же получат опыт, который очень пригодится им в ближайшее время. Отлично пройдут любые встречи – и запланированные, и те, решение о которых вы приняли в последний момент. Вы быстро найдете общий язык с самыми разными людьми, на многих произведете неизгладимое впечатление.
Стрелец
Вы отлично справитесь со многими делами, от простых до самых сложных. Окружающие наверняка предложат помощь, но стоит иметь в виду, что никто не подойдет к решению всех вопросов так серьезно, как это сделали бы вы. Поэтому с самыми важными задачами стоит справиться самостоятельно. Наверняка останется время и для развлечений. День отлично подходит для встреч с друзьями – в такой компании вам будет по-настоящему весело. Можно вместе сходить в кино или на концерт, настроение сразу улучшится, ярких впечатлений будет много.
Козерог
День пройдет легко и приятно. Неожиданно найдутся ответы на вопросы, тревожившие вас в последнее время, станет ясно, как действовать дальше. Вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее, расстанетесь с сомнениями, которые мешали двигаться вперед. Удастся быстро решить какие-то домашние проблемы, бытовые вопросы. Первая половина дня будет посвящена полезным делам, во второй же появится время для каких-то интересных и приятных занятий, а также разговоров с людьми, общения с которыми вам очень не хватало. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические.
Водолей
Решайте важные финансовые вопросы: сегодня это у вас получается отлично. Не исключено, что вы найдете новый источник доходов или поймете, как зарабатывать на своем хобби. Вероятны удачные покупки, выгодные сделки. Но влияние позитивных тенденций этим не ограничивается. День подойдет для общения с родственниками, каких-то семейных дел. Если в последнее время отношения складывались напряженно, сегодня удастся найти общий язык, спокойно поговорить обо всем. Во второй половине дня лучше избегать перегрузок. Не планируйте на это время ничего особенно утомительного. Гораздо полезнее будет отдохнуть, провести какие-то оздоровительные процедуры.
Рыбы
Давно собирались взяться за что-то важное? Подходящий момент наступил. Не теряйте времени, начинайте день со сложных дел и решения серьезных вопросов. Сегодня вы отлично справитесь с тем, что раньше не получалось, быстро добьетесь успехов. Не исключено, что предложат помощь новые знакомые, и это будет очень кстати. Появляется много хороших идей. Часть из них можно реализовать самостоятельно, остальные же стоит обсудить с друзьями. Если вы объедините усилия, то вам по силам будет даже то, что прежде казалось совершенно невозможным.