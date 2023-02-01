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А КАК ПУТЕШЕСТВУЕШЬ ТЫ? ⟩ Время полетать: как предпочитают проводить отпуск жители Эстонии?

Limon.ee
Время полетать: как предпочитают проводить отпуск жители Эстонии?
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Полет на воздушном шаре. Иллюстративное фото.
Полет на воздушном шаре. Иллюстративное фото. Фото: biletskiyevgeniy.com/Shutterstock

В гостях онлайн-подкаста «Лимонад-шоу» – Ирина, автор и организатор эксклюзивных туров «Каблуки в полете». Целый час, с 19:00, мы будем обсуждать всё, что касается путешествий и туров, выясним полезные для каждого туриста лайфхаки и поговорим о сложностях организационных моментов.

«Лимонад-шоу» – это возможность откровенно обсудить вечернюю тему вместе с ведущей подкаста Викторией Соломончук. Задавать свои вопросы гостю и дозваниваться в прямой эфир портала сможет каждый наш читатель.

Тема вечера в среду, 1 февраля: « Авторские туры, самостоятельный туризм или путешествия по путевке?».

Номер в студии: +372 630 7073. Хотите обсудить тему дня анонимно, пишите письма на адрес: info@limon.ee с пометкой ЛИМОНАД-ШОУ в заголовке.

 

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