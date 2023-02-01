А КАК ПУТЕШЕСТВУЕШЬ ТЫ? ⟩ Время полетать: как предпочитают проводить отпуск жители Эстонии?

В гостях онлайн-подкаста «Лимонад-шоу» – Ирина, автор и организатор эксклюзивных туров «Каблуки в полете». Целый час, с 19:00, мы будем обсуждать всё, что касается путешествий и туров, выясним полезные для каждого туриста лайфхаки и поговорим о сложностях организационных моментов.