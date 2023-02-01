В гостях онлайн-подкаста «Лимонад-шоу» – Ирина, автор и организатор эксклюзивных туров «Каблуки в полете». Целый час, с 19:00, мы будем обсуждать всё, что касается путешествий и туров, выясним полезные для каждого туриста лайфхаки и поговорим о сложностях организационных моментов.
А КАК ПУТЕШЕСТВУЕШЬ ТЫ? ⟩ Время полетать: как предпочитают проводить отпуск жители Эстонии?
Время полетать: как предпочитают проводить отпуск жители Эстонии?
«Лимонад-шоу» – это возможность откровенно обсудить вечернюю тему вместе с ведущей подкаста Викторией Соломончук. Задавать свои вопросы гостю и дозваниваться в прямой эфир портала сможет каждый наш читатель.
Тема вечера в среду, 1 февраля: « Авторские туры, самостоятельный туризм или путешествия по путевке?».
Номер в студии: +372 630 7073. Хотите обсудить тему дня анонимно, пишите письма на адрес: info@limon.ee с пометкой ЛИМОНАД-ШОУ в заголовке.