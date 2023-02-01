Невзорова приговорили к восьми годам заключения

Как отмечается в приговоре Басманного суда Москвы, Невзоров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС России). Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уточняется, что приговор вынесен заочно.

Накануне прошли прения сторон. Гособвинитель запросил для журналиста 10 лет лишения свободы. Сами слушания проходили без обвиняемого и даже его адвоката. Представлять интересы Невзорова был назначен госзащитник. На заседании она настаивала на отсутствии состава преступления, так как вся информация журналистом была взята из других источников.