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Невзорова приговорили к восьми годам заключения

Limon.ee
Невзорова приговорили к восьми годам заключения
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Александр Невзоров показывает паспорт гражданина Украины во время интервью Rus.Postimees.
Александр Невзоров показывает паспорт гражданина Украины во время интервью Rus.Postimees. Фото: Иван Скрябин

Журналиста Александра Невзорова, признанного в РФ иноагентом, признали виновным в распространении дезинформации о российской армии и приговорили к 8 годам, сообщает ТАСС. 

Как отмечается в приговоре Басманного суда Москвы, Невзоров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС России). Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уточняется, что приговор вынесен заочно.

Также журналисту запретили администрировать интернет-ресурсы в течение 4 лет после отбытия срока наказания.

Накануне прошли прения сторон. Гособвинитель запросил для журналиста 10 лет лишения свободы. Сами слушания проходили без обвиняемого и даже его адвоката. Представлять интересы Невзорова был назначен госзащитник. На заседании она настаивала на отсутствии состава преступления, так как вся информация журналистом была взята из других источников. 

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