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Актриса Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдей в «Семейке Аддамс», скончалась от инсульта

Limon.ee
Актриса Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдей в «Семейке Аддамс», скончалась от инсульта
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Фото: SCANPIX

28 января из жизни ушла актриса Лиза Лоринг, сыгравшая в 60-х Уэнсдей в сериале «Семейка Аддамс». Причиной трагедии стал инсульт.

Последние дни жизни Лоринг провела в больнице под наблюдением врачей. Лиза уходила в окружении близких – в частности, с ней рядом находились две дочери, пишет StarHit.

«С большой печалью я сообщаю о смерти нашей подруги Лизы Лоринг. Четыре дня назад она перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким давлением. Она находилась на аппаратах жизнеобеспечения в течение трех дней. Ее семья приняла трудное решение отключить их, и прошлой ночью Лиза скончалась», — поделилась подруга 64-летней артистки Лор Джейкобсон.

К слову, на момент съемок в «Семейке Аддамс» Лизе Лоринг было всего шесть лет. Сериал пользовался большой популярностью и выходил на экраны два года.

В 90-х Лоринг была зависима от запрещенных препаратов, но смогла справиться с пагубными пристрастием.

«Она всегда останется в наших сердцах как Уэнсдей Аддамс. Красивая, добрая, любящая мать. Наследие Лизы в мире развлечений огромно. Лиза, черт возьми, девочка… Ты была очень веселой», – отметила подруга актрисы.

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