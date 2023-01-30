Актриса Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдей в «Семейке Аддамс», скончалась от инсульта

Последние дни жизни Лоринг провела в больнице под наблюдением врачей. Лиза уходила в окружении близких – в частности, с ней рядом находились две дочери, пишет StarHit.

«С большой печалью я сообщаю о смерти нашей подруги Лизы Лоринг. Четыре дня назад она перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким давлением. Она находилась на аппаратах жизнеобеспечения в течение трех дней. Ее семья приняла трудное решение отключить их, и прошлой ночью Лиза скончалась», — поделилась подруга 64-летней артистки Лор Джейкобсон.

К слову, на момент съемок в «Семейке Аддамс» Лизе Лоринг было всего шесть лет. Сериал пользовался большой популярностью и выходил на экраны два года.

В 90-х Лоринг была зависима от запрещенных препаратов, но смогла справиться с пагубными пристрастием.