36-летний житель Вильянди Хейно Ляэн пропал без вести в Паттайе, Таиланд, последний контакт с ним был 24 января, пишет Elu24.
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ⟩ Житель Вильянди пропал без вести в Таиланде почти неделю
Несколько дней назад сестра Хейно обратилась со своими опасениями в группу Eestlased Pattayas («Эстонцы в Паттайе» – прим.ред.) в Facebook, прося помощи в поиске брата. «Последнее известное местонахождение – отель SN Connx в Паттайе, откуда он должен был отправиться на Самуи 24 января, но не попал туда», – написала она.
Несколько человек в комментариях на Facebook вносят свой вклад в поиски пропавшего мужчины из Вильянди. «Последний раз я общался с ним три дня назад, тогда он сказал, что выезжает в аэропорт и посмотрит, можно ли купить там билет подешевле», – написал один из комментаторов.
В комментарии указали на несколько статей, где сказано, что недавно в Паттайе из моря вытаскивали тела туристов.
Новостное издание Pattaya Mail сообщило 27 января, что тело иностранца было извлечено из моря на пляже Наклуа в Паттайе.
Тело мужчины, одетого в плавки, плавало лицом вниз у края зоны для купания примерно в 25 метрах от пляжа Вонг Амат на улице Наклуа Сой, 16. У иностранца не было удостоверения личности, и его национальность была неизвестна. Останки были доставлены в больницу Бангламунг для установления личности и установления причины смерти.
Еще в одной публикации в Facebook, говориться о вытащенном из моря в Паттайе мужчине, которого живым доставили в больницу.
Репортеры узнали у автора поста, сестры Хейно, куда на данный момент зашло расследование. «Человек едет в больницу, чтобы узнать, может ли это быть мой брат», – ответила она порталу Elu24 в пятницу. Однако на сегодняшний день ничего не изменилось.
«Тем не менее, волонтеры проделали очень большую работу и представили отчеты об исчезновении как в туристическую полицию Паттайи, так и в обычную полицию. Фотография Хейно также была опубликована на сайте местных новостей. Надеемся, что местные власти примут меры, и, возможно, в течение нескольких дней мы получим некоторую ясность», – сказала сестра Хейно.
По состоянию на воскресенье новой информации о Хейно не поступало, и, по словам его сестры, дело в том, что тайская полиция не работает по выходным. Однако в комментариях на Facebook эстонцы пытаются внести свой вклад в поиски мужчины и поделиться рекомендациями, куда обращаться в такой ситуации.
«Здесь так много хороших людей», – сестра Хейно в комментариях выражает благодарность всем, кто помогает найти ее брата.
Эстонская полиция знает об инциденте и поддерживает связь с тайской полицией.
Хейно 36 лет, среднего телосложения, рост 185 сантиметров, у него светлые волосы и голубые глаза.
Если вы видели Хейно с 24 января или знаете его местонахождение, сообщите об этом по номеру 112.