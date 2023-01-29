ПОМОГИТЕ НАЙТИ ⟩ Житель Вильянди пропал без вести в Таиланде почти неделю

Несколько дней назад сестра Хейно обратилась со своими опасениями в группу Eestlased Pattayas («Эстонцы в Паттайе» – прим.ред.) в Facebook, прося помощи в поиске брата. «Последнее известное местонахождение – отель SN Connx в Паттайе, откуда он должен был отправиться на Самуи 24 января, но не попал туда», – написала она.

Несколько человек в комментариях на Facebook вносят свой вклад в поиски пропавшего мужчины из Вильянди. «Последний раз я общался с ним три дня назад, тогда он сказал, что выезжает в аэропорт и посмотрит, можно ли купить там билет подешевле», – написал один из комментаторов.

В комментарии указали на несколько статей, где сказано, что недавно в Паттайе из моря вытаскивали тела туристов.

Новостное издание Pattaya Mail сообщило 27 января, что тело иностранца было извлечено из моря на пляже Наклуа в Паттайе.

Тело мужчины, одетого в плавки, плавало лицом вниз у края зоны для купания примерно в 25 метрах от пляжа Вонг Амат на улице Наклуа Сой, 16. У иностранца не было удостоверения личности, и его национальность была неизвестна. Останки были доставлены в больницу Бангламунг для установления личности и установления причины смерти.

Еще в одной публикации в Facebook, говориться о вытащенном из моря в Паттайе мужчине, которого живым доставили в больницу.